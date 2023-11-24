Samsung Galaxy A54 против Galaxy S23 FE: что выбрать

Samsung Galaxy A54 против Galaxy S23 FE — какой бюджетный телефон лучше
Galaxy A54 и Galaxy S23 FE имеют идентичный дизайн, а также похожи по размеру и весу. Оба смартфона имеют водонепроницаемый корпус, две плоские панели из стекла Gorilla Glass 5 и одинаково изогнутые матовые рамки. Оправдывает ли себя разница в цене между ними.
Об этом написала GSMarena.
Дизайн
- У S23 FE премиальная сборка — он имеет алюминиевую рамку, тогда как A54 использует пластиковую.
- S23 FE имеет класс защиты IP68 (выдержит погружение под воду на глубину до 1,5 м), а A54 — IP67 (глубина до 1 м).
- Эстетично оба смартфона выглядят хорошо.
Дисплей
- A54 оснащен экраном Super AMOLED, а S23 FE — панелью Dynamic AMOLED 2X. Фактически они одинаковы.
- Обе панели имеют диагональ 6,4 дюйма и одинаковое разрешение 1080 x 2340 пикселей, поддерживают частоту обновления 120 Гц и потоковую передачу HDR10+.
- Обладают почти одинаковой яркостью — около 980 нит в автоматическом режиме и 450 нит при ручной регулировке.
- Имеют точную калибровку цветов.
- Используют только фиксированные режимы обновления 120 Гц и 60 Гц.
Время автономной работы
- A54 получил аккумулятор 5000 мАч, а S23 FE — 4500 мАч.
- S23 FE показал худшие результаты в активных тестах аккумулятора, кроме голосовых звонков — продержался на 1 час меньше в Интернете и на 2 часа — в сценариях потокового видео и играх.
- Однако чипсет Snapdragon в S23 FE имеет гораздо более энергоэффективный модем, обеспечивающий гораздо более длительное время работы в режиме разговора.
Скорость зарядки
- A54 и S23 FE поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт и заряжаются с одинаковой скоростью, несмотря на разницу в емкости батарей.
- Беспроводная зарядка и обратная зарядка поддерживаются только на S23 FE.
Производительность
- Galaxy A54 работает на базе чипсета Samsung Exynos 1380 среднего класса.
- S23 FE на американском рынке получил Snapdragon 8 Gen 1, в других странах — чип Exynos 2200.
- Ожидается, что A54 менее производителен по сравнению с S23 FE, ведь имеет на 40% более быстрый процессор и в три раза — графический процессор.
- Несмотря на это, S23 FE сильно тормозит, и через некоторое время он может потерять до половины своей производительности. A54 тормозит не так сильно, если вообще тормозит.
Камеры
Самый большой козырь S23 FE — его камеры. Хотя технически оба смартфона имеют по четыре камеры — три на задней панели, одна на передней.
Samsung Galaxy A54 против Galaxy S23 FE: что выбрать
Цена S23 FE сейчас колеблется от 400 до 600 долларов на разных рынках. Стоимость A54 упала до 300 долларов.
Galaxy A54 — хорошо продуманный смартфон среднего класса с прочной конструкцией, великолепным экраном, длительным временем автономной работы и в целом хорошей камерой. Его производительность тоже вполне нормальна.
Galaxy S23 FE — своего рода флагманский телефон с более мощным аппаратным обеспечением, лучшим качеством фотографий, с настоящей телефотокамерой.
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