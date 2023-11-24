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Samsung Galaxy A54 против Galaxy S23 FE — какой бюджетный телефон лучше

24 ноября 2023 20:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy A54 против Galaxy S23 FE: что выбрать
Galaxy A54 и Galaxy S23 FE очень схожи, но имеют достаточно отличий, чтобы заставить задуматься, какой из них приобрести. Фото: gsmarena.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Galaxy A54 и Galaxy S23 FE имеют идентичный дизайн, а также похожи по размеру и весу. Оба смартфона имеют водонепроницаемый корпус, две плоские панели из стекла Gorilla Glass 5 и одинаково изогнутые матовые рамки. Оправдывает ли себя разница в цене между ними.

Об этом написала GSMarena.

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Дизайн

  • У S23 FE премиальная сборка — он имеет алюминиевую рамку, тогда как A54 использует пластиковую.
  • S23 FE имеет класс защиты IP68 (выдержит погружение под воду на глубину до 1,5 м), а A54 — IP67 (глубина до 1 м).
  • Эстетично оба смартфона выглядят хорошо.

Дисплей

  • A54 оснащен экраном Super AMOLED, а S23 FE — панелью Dynamic AMOLED 2X. Фактически они одинаковы.
  • Обе панели имеют диагональ 6,4 дюйма и одинаковое разрешение 1080 x 2340 пикселей, поддерживают частоту обновления 120 Гц и потоковую передачу HDR10+.
  • Обладают почти одинаковой яркостью — около 980 нит в автоматическом режиме и 450 нит при ручной регулировке.
  • Имеют точную калибровку цветов.
  • Используют только фиксированные режимы обновления 120 Гц и 60 Гц.

Время автономной работы

  • A54 получил аккумулятор 5000 мАч, а S23 FE — 4500 мАч.
  • S23 FE показал худшие результаты в активных тестах аккумулятора, кроме голосовых звонков — продержался на 1 час меньше в Интернете и на 2 часа — в сценариях потокового видео и играх.
  • Однако чипсет Snapdragon в S23 FE имеет гораздо более энергоэффективный модем, обеспечивающий гораздо более длительное время работы в режиме разговора.

Скорость зарядки

  • A54 и S23 FE поддерживают быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт и заряжаются с одинаковой скоростью, несмотря на разницу в емкости батарей.
  • Беспроводная зарядка и обратная зарядка поддерживаются только на S23 FE.

Производительность

  • Galaxy A54 работает на базе чипсета Samsung Exynos 1380 среднего класса.
  • S23 FE на американском рынке получил Snapdragon 8 Gen 1, в других странах — чип Exynos 2200.
  • Ожидается, что A54 менее производителен по сравнению с S23 FE, ведь имеет на 40% более быстрый процессор и в три раза — графический процессор.
  • Несмотря на это, S23 FE сильно тормозит, и через некоторое время он может потерять до половины своей производительности. A54 тормозит не так сильно, если вообще тормозит.

Камеры

Самый большой козырь S23 FE — его камеры. Хотя технически оба смартфона имеют по четыре камеры — три на задней панели, одна на передней.

Samsung Galaxy A54 против Galaxy S23 FE: что выбрать

Цена S23 FE сейчас колеблется от 400 до 600 долларов на разных рынках. Стоимость A54 упала до 300 долларов.

Galaxy A54 — хорошо продуманный смартфон среднего класса с прочной конструкцией, великолепным экраном, длительным временем автономной работы и в целом хорошей камерой. Его производительность тоже вполне нормальна.

Galaxy S23 FE — своего рода флагманский телефон с более мощным аппаратным обеспечением, лучшим качеством фотографий, с настоящей телефотокамерой.

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