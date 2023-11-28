Samsung Galaxy S23 FE проти Honor 100 Pro: який бюджетник обрати

У якого зі смартфонів кращі характеристики. Фото: gizmochina.com

Samsung Galaxy S23 FE і Honor 100 Pro стали конкурентами серед користувачів, які шукають класні смартфони, не заходячи на територію флагманів. Який з цих телефонів пасує саме вам.

Про це написала GizmoChina.

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Дизайн

Galaxy S23 FE має розміри 158 x 76,5 x 8,2 мм і вагу 209 г, матове покриття, різноманітну палітру кольорів та сертифікація за стандартом IP68 (стійкість до пилу та води).

Honor 100 Pro при розмірах 163,7 x 74,7 x 8,2 мм та вазі 195 г трохи легший за S23 FE, має якісну збірку, але у смартфона відсутній офіційний рейтинг захищеності.

Дисплей

Galaxy S23 FE оснащений 6,4-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X з роздільною здатністю 1080 x 2340 пікселів.

Honor 100 Pro може похвалитися більшим 6,78-дюймовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1224 x 2700 пікселів.

Технічні характеристики

Galaxy S23 FE працює на базі процесора Samsung Exynos 2200 або Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, має 8 ГБ оперативки та накопичувачі 128/256 ГБ.

Honor 100 Pro оснащений процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, пропонує невелику перевагу в необробленій продуктивності, та має оперативку до 16 ГБ, та пам'ять до 1 ТБ.

Камера

Samsung Galaxy S23 FE має універсальну потрійну камеру: 50+8+12 МП та селфі-камеру 10 МП, підтримує функції: нічний режим, професійної відеозйомки та одиночний знімок.

Honor 100 Pro також отримав потрійну систему задньої камери: 50+32+12 МП та подвійну селфі-камеру 50+2 МП.

Акумулятор

Galaxy S23 FE оснащений акумулятором 4500 мАг, який підтримує швидку зарядку потужністю 25 Вт і бездротову зарядку.

Honor 100 Pro отримав акумулятор 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки 100 Вт і швидкої бездротової зарядки 66 Вт.

Samsung Galaxy S23 FE проти Honor 100 Pro: що купити

Galaxy S23 FE коштує від 450 доларів, а Honor 100 Pro — від 480 доларів.

S23 FE — гарний вибір для користувачів, які цінують збалансоване поєднання продуктивності, дизайну та довговічності.

Honor 100 Pro з його чудовим дисплеєм, вдосконаленою системою камер і тривалим часом автономної роботи створений для тих, хто надає перевагу використанню мультимедійного контенту, фотографуванню та продуктивності акумулятора.

Раніше ми повідомляли, що Samsung випустила два дешевих смартфони лінійки A. Також Honor випустив потужний смартфон X50 за ціною трохи більше за 100 доларів.