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Samsung Galaxy S23 FE против Honor 100 Pro — какой бюджетник выбрать

28 ноября 2023 20:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy S23 FE против Honor 100 Pro: какой бюджетник выбрать
У какого из смартфонов лучшие характеристики. Фото: gizmochina.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Samsung Galaxy S23 FE и Honor 100 Pro стали конкурентами среди пользователей, ищущих классные смартфоны, не входя на территорию флагманов. Какой из этих телефонов подходит именно вам.

Об этом написала GizmoChina.

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Дизайн

  • Galaxy S23 FE имеет размеры 158 x 76,5 x 8,2 мм и вес 209 г, матовое покрытие, разнообразную цветовую палитру и сертификация по стандарту IP68 (устойчивость к пыли и воде).
  • Honor 100 Pro при размерах 163,7 x 74,7 x 8,2 мм и весе 195 г немного легче S23 FE, имеет качественную сборку, но у смартфона отсутствует официальный рейтинг защищенности.

Дисплей

  • Galaxy S23 FE оснащен 6,4-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1080 x 2340 пикселей.
  • Honor 100 Pro может похвастаться более крупным 6,78-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1224 x 2700 пикселей.

Технические характеристики

  • Galaxy S23 FE работает на базе процессора Samsung Exynos 2200 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, имеет 8 ГБ оперативной памяти и накопители 128/256 ГБ.
  • Honor 100 Pro оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, предлагает небольшое преимущество в необработанной производительности, имеет оперативную память до 16 ГБ и память до 1 ТБ.

Камера

  • Samsung Galaxy S23 FE имеет универсальную тройную камеру: 50+8+12 МП и селфи-камеру 10 МП, поддерживает функции: ночной режим, профессиональную видеосъемку и одиночный снимок.
  • Honor 100 Pro также получил тройную систему задней камеры: 50+32+12 МП и двойную селфи-камеру 50+2 МП.

Аккумулятор

  • Galaxy S23 FE оснащен аккумулятором 4500 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 25 Вт и беспроводную зарядку.
  • Honor 100 Pro получил аккумулятор 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт и быстрой беспроводной зарядки 66 Вт.

Samsung Galaxy S23 FE против Honor 100 Pro: купить

  • Galaxy S23 FE стоит от 450 долларов, а Honor 100 Pro — от 480 долларов.
  • S23 FE — хороший выбор для пользователей, которые ценят сбалансированное сочетание производительности, дизайна и долговечности.
  • Honor 100 Pro с его великолепным дисплеем, усовершенствованной системой камер и продолжительным временем автономной работы создан для тех, кто предпочитает использование мультимедийного контента, фотографирование и производительность аккумулятора.

Ранее мы сообщали, что Samsung выпустила два дешевых смартфона линейки A. Также Honor выпустил мощный смартфон X50 по цене чуть больше 100 долларов.

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