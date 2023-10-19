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Samsung Galaxy S23 FE проти Realme GT 5: який бюджетний смартфон краще обрати

19 жовтня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy S23 FE проти Realme GT 5: який бюджетний смартфон краще обрати
Samsung Galaxy S23 FE та Realme GT 5 не є флагманами, але володіють безліччю топових функцій. Фото: Samsung
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Смартфони Samsung Galaxy S23 FE та Realme GT 5 є гідними конкурентами у високопродуктивному середньому сегменті. Обидва пристрої не є флагманськими моделями своїх брендів, але мають безліч топових функцій.

Про це написав Gizmochina.

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Realme GT 5

Фото: Realme

Переваги

  • Швидша зарядка — 150 Вт проти 25 Вт у Galaxy S23 FE.
  • Задній світлодіод.
  • Більший дисплей — 6,74-дюймовий з роздільною здатністю 1240 x 2772 проти 6,4 дюймового, 1080 x 2340.
  • Більший акумулятор — 5240 мАг проти 4500 мАг.

Недоліки

  • Немає бездротової зарядки

Samsung Galaxy S23 FE

Фото: Samsung

Переваги

  • Компактні розміри — 158 x 76.5 x 8.2 мм проти 163.1 x 75.4 x 8.9 мм у Realme GT 5.
  • Бездротова зарядка.
  • Краща камера — потрійна 50 + 8 + 12 MП, f/1.8 + f/2.4 + f/2.2 проти 50 + 8 + 2 МП, f/1.9 + f/2.2 + f/2.4.
  • Додаткова eSIM.
  • Водонепроникний IP68.

Недоліки

  • Менший акумулятор.

Samsung Galaxy S23 FE проти Realme GT 5: що обрати

  • Ціна Galaxy S23 FE починається від 600 доларів, позиціонується як преміальний пристрій середнього класу, що пропонує майже флагманський досвід без непомірного цінника.
  • Це привабливий варіант для тих, хто хоче отримати надійний, якісний смартфон з хорошим балансом функцій та продуктивності, не виснажуючи свій бюджет.
  • Realme GT 5 з різною конфігурацією пам'яті коштуватиме від 410 до 520 доларів.
  • Стратегія Realme часто полягає в тому, щоб пропонувати максимальне співвідношення ціни та якості, і GT 5 є тому підтвердженням, адже він має преміумфункції, які часто зустрічаються в дорожчих пристроях.

Раніше ми писали, який зі смартфонів краще обрати: Samsung Galaxy S23 або Google Pixel 8. Також проводили порівняння iPhone 15 Pro та Google Pixel 8 Pro.

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