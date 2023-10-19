Samsung Galaxy S23 FE проти Realme GT 5: який бюджетний смартфон краще обрати

Samsung Galaxy S23 FE та Realme GT 5 не є флагманами, але володіють безліччю топових функцій. Фото: Samsung

Смартфони Samsung Galaxy S23 FE та Realme GT 5 є гідними конкурентами у високопродуктивному середньому сегменті. Обидва пристрої не є флагманськими моделями своїх брендів, але мають безліч топових функцій.

Про це написав Gizmochina.

Читайте також:

Realme GT 5

Фото: Realme

Переваги

Швидша зарядка — 150 Вт проти 25 Вт у Galaxy S23 FE.

Задній світлодіод.

Більший дисплей — 6,74-дюймовий з роздільною здатністю 1240 x 2772 проти 6,4 дюймового, 1080 x 2340.

Більший акумулятор — 5240 мАг проти 4500 мАг.

Недоліки

Немає бездротової зарядки

Samsung Galaxy S23 FE

Фото: Samsung

Переваги

Компактні розміри — 158 x 76.5 x 8.2 мм проти 163.1 x 75.4 x 8.9 мм у Realme GT 5.

Бездротова зарядка.

Краща камера — потрійна 50 + 8 + 12 MП, f/1.8 + f/2.4 + f/2.2 проти 50 + 8 + 2 МП, f/1.9 + f/2.2 + f/2.4.

Додаткова eSIM.

Водонепроникний IP68.

Недоліки

Менший акумулятор.

Samsung Galaxy S23 FE проти Realme GT 5: що обрати

Ціна Galaxy S23 FE починається від 600 доларів, позиціонується як преміальний пристрій середнього класу, що пропонує майже флагманський досвід без непомірного цінника.

Це привабливий варіант для тих, хто хоче отримати надійний, якісний смартфон з хорошим балансом функцій та продуктивності, не виснажуючи свій бюджет.

Realme GT 5 з різною конфігурацією пам'яті коштуватиме від 410 до 520 доларів.

Стратегія Realme часто полягає в тому, щоб пропонувати максимальне співвідношення ціни та якості, і GT 5 є тому підтвердженням, адже він має преміумфункції, які часто зустрічаються в дорожчих пристроях.

Раніше ми писали, який зі смартфонів краще обрати: Samsung Galaxy S23 або Google Pixel 8. Також проводили порівняння iPhone 15 Pro та Google Pixel 8 Pro.