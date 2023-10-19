Samsung Galaxy S23 FE проти Realme GT 5: який бюджетний смартфон краще обрати
19 жовтня 2023 20:40
Samsung Galaxy S23 FE та Realme GT 5 не є флагманами, але володіють безліччю топових функцій. Фото: Samsung
Смартфони Samsung Galaxy S23 FE та Realme GT 5 є гідними конкурентами у високопродуктивному середньому сегменті. Обидва пристрої не є флагманськими моделями своїх брендів, але мають безліч топових функцій.
Про це написав Gizmochina.
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Realme GT 5
Переваги
- Швидша зарядка — 150 Вт проти 25 Вт у Galaxy S23 FE.
- Задній світлодіод.
- Більший дисплей — 6,74-дюймовий з роздільною здатністю 1240 x 2772 проти 6,4 дюймового, 1080 x 2340.
- Більший акумулятор — 5240 мАг проти 4500 мАг.
Недоліки
- Немає бездротової зарядки
Samsung Galaxy S23 FE
Переваги
- Компактні розміри — 158 x 76.5 x 8.2 мм проти 163.1 x 75.4 x 8.9 мм у Realme GT 5.
- Бездротова зарядка.
- Краща камера — потрійна 50 + 8 + 12 MП, f/1.8 + f/2.4 + f/2.2 проти 50 + 8 + 2 МП, f/1.9 + f/2.2 + f/2.4.
- Додаткова eSIM.
- Водонепроникний IP68.
Недоліки
- Менший акумулятор.
Samsung Galaxy S23 FE проти Realme GT 5: що обрати
- Ціна Galaxy S23 FE починається від 600 доларів, позиціонується як преміальний пристрій середнього класу, що пропонує майже флагманський досвід без непомірного цінника.
- Це привабливий варіант для тих, хто хоче отримати надійний, якісний смартфон з хорошим балансом функцій та продуктивності, не виснажуючи свій бюджет.
- Realme GT 5 з різною конфігурацією пам'яті коштуватиме від 410 до 520 доларів.
- Стратегія Realme часто полягає в тому, щоб пропонувати максимальне співвідношення ціни та якості, і GT 5 є тому підтвердженням, адже він має преміумфункції, які часто зустрічаються в дорожчих пристроях.
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