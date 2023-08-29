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Вышел Realme GT 5: смартфон, полностью заряжаемый за 9 минут

29 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Вышел Realme GT 5: смартфон, полностью заряжаемый за 9 минут
Новый Realme GT 5 является мощным смартфоном за умеренные деньги. Фото: Realme
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Сверхмощный смартфон Realme GT 5 в топовой комплектации имеет 24 ГБ оперативной памяти и быструю зарядку на 240 Вт. При этом данная версия телефона не намного дороже базовой модели, которая по характеристикам тоже не отстает.

Об этом написала GSM Arena.

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Цены на GT 5

  • Версия 150 Вт с конфигурацией памяти 12/256 ГБ или 16/512 ГБ стоит 410 и 450 долларов соответственно.
  • Версия 240 Вт с 24 ГБ/1 ТВ — 520 долларов.

Характеристики GT 5

  • Чипсет Snapdragon 8 Gen 2 с 9-слойной охлаждающей системой и паровой камерой площадью 20827 мм².
  • Дисплей: плоская 6,74-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 1240 x 2772 пикселей (20:9), пиковая яркость 1400 нит, использует высокочастотную ШИМ-регулировку яркости 2160 Гц, работает с частотой обновления 144 Гц.
  • Основная задняя камера — 50 МП на базе сенсора Sony IMX890 (1/1,56”), f/1.9 и OIS.
  • Сверхшироугольная камера 8 МП 112°.
  • Макромодуль на 2 МП.
  • Светодиодный индикатор, который может светиться 26 цветами и имеет 5 уровней регулировки яркости.
  • Селфи-камера 16 МП (S5K3P9).
  • Две SIM-карты 5G.
  • Четыре антенны Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi 7.
  • Антенна Bluetooth (с поддержкой v5.3).
  • Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos.
  • Поддерживает Hi-Res Audio и Dolby.
  • Нет проводного 3,5-мм разъема для наушников.

Обе версии Realme GT5 уже доступны для предварительного заказа в китайском магазине Realme, продажи стартуют 4 сентября.

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