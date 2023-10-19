Samsung Galaxy S23 FE против Realme GT 5: какой бюджетный смартфон лучше выбрать

Samsung Galaxy S23 FE и Realme GT 5 не являются флагманами, но обладают множеством топовых функций. Фото: Samsung

Смартфоны Samsung Galaxy S23 FE и Realme GT 5 являются достойными конкурентами в высокопроизводительном среднем сегменте. Оба устройства не являются флагманскими моделями своих брендов, но обладают множеством топовых функций.

Об этом написал Gizmochina.

Читайте также:

Realme GT 5

Фото: Realme

Преимущества

Быстрая зарядка — 150 Вт против 25 Вт у Galaxy S23 FE.

Задний светодиод.

Больший дисплей — 6,74-дюймовый с разрешением 1240 x 2772 против 6,4 дюймового, 1080 x 2340.

Больший аккумулятор — 5240 мАч против 4500 мАч.

Недостатки

Нет беспроводной зарядки

Samsung Galaxy S23 FE

Фото: Samsung

Преимущества

Компактные размеры — 158 x 76.5 x 8.2 мм против 163.1 x 75.4 x 8.9 мм в Realme GT 5.

Беспроводная зарядка.

Лучшая камера — тройная 50+8+12 МП, f/1.8+f/2.4+f/2.2 против 50+8+2 МП, f/1.9+f/2.2+f/2.4.

Дополнительная eSIM.

Водонепроницаемый IP68.

Недостатки

Меньший аккумулятор.

Samsung Galaxy S23 FE против Realme GT 5: что выбрать

Цена Galaxy S23 FE начинается от 600 долларов, позиционируется в качестве премиального устройства среднего класса, предлагающего почти флагманский опыт без непомерного ценника.

Это привлекательный вариант для тех, кто хочет получить надежный, качественный смартфон с хорошим балансом функций и производительности, не истощая свой бюджет.

Realme GT 5 с разной конфигурацией памяти будет стоить от 410 до 520 долларов.

Стратегия Realme часто заключается в том, чтобы предлагать максимальное соотношение цены и качества, и GT 5 тому подтверждение, ведь он имеет премиум функции, которые часто встречаются в более дорогих устройствах.

Ранее мы писали, какой из смартфонов лучше выбрать: Samsung Galaxy S23 или Google Pixel 8. Также производили сравнения iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro.