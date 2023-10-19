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Samsung Galaxy S23 FE против Realme GT 5: какой бюджетный смартфон лучше выбрать

19 октября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy S23 FE против Realme GT 5: какой бюджетный смартфон лучше выбрать
Samsung Galaxy S23 FE и Realme GT 5 не являются флагманами, но обладают множеством топовых функций. Фото: Samsung
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Смартфоны Samsung Galaxy S23 FE и Realme GT 5 являются достойными конкурентами в высокопроизводительном среднем сегменте. Оба устройства не являются флагманскими моделями своих брендов, но обладают множеством топовых функций.

Об этом написал Gizmochina.

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Realme GT 5

Фото: Realme

Преимущества

  • Быстрая зарядка — 150 Вт против 25 Вт у Galaxy S23 FE.
  • Задний светодиод.
  • Больший дисплей — 6,74-дюймовый с разрешением 1240 x 2772 против 6,4 дюймового, 1080 x 2340.
  • Больший аккумулятор — 5240 мАч против 4500 мАч.

Недостатки

  • Нет беспроводной зарядки

Samsung Galaxy S23 FE

Фото: Samsung

Преимущества

  • Компактные размеры — 158 x 76.5 x 8.2 мм против 163.1 x 75.4 x 8.9 мм в Realme GT 5.
  • Беспроводная зарядка.
  • Лучшая камера — тройная 50+8+12 МП, f/1.8+f/2.4+f/2.2 против 50+8+2 МП, f/1.9+f/2.2+f/2.4.
  • Дополнительная eSIM.
  • Водонепроницаемый IP68.

Недостатки

  • Меньший аккумулятор.

Samsung Galaxy S23 FE против Realme GT 5: что выбрать

  • Цена Galaxy S23 FE начинается от 600 долларов, позиционируется в качестве премиального устройства среднего класса, предлагающего почти флагманский опыт без непомерного ценника.
  • Это привлекательный вариант для тех, кто хочет получить надежный, качественный смартфон с хорошим балансом функций и производительности, не истощая свой бюджет.
  • Realme GT 5 с разной конфигурацией памяти будет стоить от 410 до 520 долларов.
  • Стратегия Realme часто заключается в том, чтобы предлагать максимальное соотношение цены и качества, и GT 5 тому подтверждение, ведь он имеет премиум функции, которые часто встречаются в более дорогих устройствах.

Ранее мы писали, какой из смартфонов лучше выбрать: Samsung Galaxy S23 или Google Pixel 8. Также производили сравнения iPhone 15 Pro и Google Pixel 8 Pro.

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