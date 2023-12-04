Samsung Galaxy S24: нову лінійку смартфонів показали задовго до прем'єри

Серія Galaxy S24 отримала багато оновлень у порівнянні з попередниками. Фото: newtime.ua

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ та Galaxy S24 Ultra офіційно представлять 17 січня 2024 року. Але, завдяки офіційним зображенням смартфонів від Windows Report, стало відомо багато подробиць про новий флагман.

Про це повідомила GSMarena.

Читайте також:

Колірна гама

Samsung Galaxy S24, S24+ та S24 Ultra будуть доступні в чорному, сірому, фіолетовому та жовтому кольорах, але матимуть різні маркетингові назви для телефонів.

Для Galaxy S24 і Galaxy S24+ вони називатимуться Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet і Amber Yellow.

Samsung Galaxy S24 Ultra у різних кольорах зі стилусом S-Pen. Фото: windowsreport.com

Версії Samsung Galaxy S24 Ultra називатимуться Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet та Titanium Yellow тому, що S24 Ultra матиме рамку з титану. Інші моделі отримають алюмінієву армовану раму.

Штучний інтелект

Впровадження штучного інтелекту в серію Galaxy S24 стане одним з ключових пунктів продажів бренду у 2024 році.

Samsung використовуватиме його в лінійці S24 для перекладу й для обміну повідомленнями в режимі реального часу з підтримкою понад десятка мов.

ШІ також може бути використаний для редагування та покращення фотографій за допомогою генеративних методів.

Крім того, він запропонує розширені можливості пошуку, наприклад, виділення будь-якого елемента на зображенні, щоб знайти додаткову інформацію про нього.

Характеристики Galaxy S24

Дисплей: 6.8″ QHD+.

Частота оновлення: до 120 Гц.

Процесор: Snapdragon 8 Gen 3.

Селфі-камера: 12 МП (Dual Pixel AF).

Основна камера: 12 МП (надширококутна).

200 МП (ширококутна).

10 МП (Tele 1, 3х).

50 МП (Tele 2, 5x).

Внутрішня пам'ять: 1 ТБ/512 ГБ/256 ГБ.

Оперативка: 12 ГБ.

Акумулятор: 5000 мАг.

Надшвидка зарядка 2.0.

Швидка бездротова зарядка 2.0/Wireless PowerShare.

Зв'язок: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, надширокий діапазон.

Захист: Corning Gorilla Armor або Titanium.

Samsung Galaxy S24 та Galaxy S24+. Фото: windowsreport.com

Раніше ми писали, що у битві складаних смартфонів Samsung Galaxy Z Flip5 переміг Motorola Razr+. Також порівнювали, який бюджетник кращий — Samsung Galaxy A54 або Galaxy S23 FE.