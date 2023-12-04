Samsung Galaxy S24 — нову лінійку смартфонів показали задовго до прем'єри
Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ та Galaxy S24 Ultra офіційно представлять 17 січня 2024 року. Але, завдяки офіційним зображенням смартфонів від Windows Report, стало відомо багато подробиць про новий флагман.
Про це повідомила GSMarena.
Колірна гама
Samsung Galaxy S24, S24+ та S24 Ultra будуть доступні в чорному, сірому, фіолетовому та жовтому кольорах, але матимуть різні маркетингові назви для телефонів.
Для Galaxy S24 і Galaxy S24+ вони називатимуться Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet і Amber Yellow.
Версії Samsung Galaxy S24 Ultra називатимуться Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet та Titanium Yellow тому, що S24 Ultra матиме рамку з титану. Інші моделі отримають алюмінієву армовану раму.
Штучний інтелект
Впровадження штучного інтелекту в серію Galaxy S24 стане одним з ключових пунктів продажів бренду у 2024 році.
Samsung використовуватиме його в лінійці S24 для перекладу й для обміну повідомленнями в режимі реального часу з підтримкою понад десятка мов.
ШІ також може бути використаний для редагування та покращення фотографій за допомогою генеративних методів.
Крім того, він запропонує розширені можливості пошуку, наприклад, виділення будь-якого елемента на зображенні, щоб знайти додаткову інформацію про нього.
Характеристики Galaxy S24
- Дисплей: 6.8″ QHD+.
- Частота оновлення: до 120 Гц.
- Процесор: Snapdragon 8 Gen 3.
- Селфі-камера: 12 МП (Dual Pixel AF).
- Основна камера: 12 МП (надширококутна).
- 200 МП (ширококутна).
- 10 МП (Tele 1, 3х).
- 50 МП (Tele 2, 5x).
- Внутрішня пам'ять: 1 ТБ/512 ГБ/256 ГБ.
- Оперативка: 12 ГБ.
- Акумулятор: 5000 мАг.
- Надшвидка зарядка 2.0.
- Швидка бездротова зарядка 2.0/Wireless PowerShare.
- Зв'язок: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, надширокий діапазон.
- Захист: Corning Gorilla Armor або Titanium.
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