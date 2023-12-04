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Samsung Galaxy S24 — новую линейку смартфонов показали задолго до премьеры

4 декабря 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy S24: новую линейку смартфонов показали задолго до премьеры
Серия Galaxy S24 получила множество обновлений по сравнению с предшественниками. Фото: mobilesyrup.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra официально представят 17 января 2024 года. Но благодаря официальным изображениям смартфонов от Windows Report стало известно много подробностей о новом флагмане.

Об этом сообщила GSMarena.

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Цветовая гамма

Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra будут доступны в черном, сером, фиолетовом и желтом цветах, но будут иметь различные маркетинговые названия для телефонов.

Для Galaxy S24 и Galaxy S24+ они будут называться Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet и Amber Yellow.

Samsung Galaxy S24 Ultra в разных цветах со стилусом S-Pen. Фото: windowsreport.com

Версии Samsung Galaxy S24 Ultra будут называться Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet и Titanium Yellow потому, что S24 Ultra будет иметь рамку из титана. Остальные модели получат армированную алюминиевую раму.

Искусственный интеллект

Внедрение искусственного интеллекта в серию Galaxy S24 станет одним из ключевых пунктов продаж бренда в 2024 году.

Samsung будет использовать его в линейке S24 для перевода и обмена сообщениями в режиме реального времени с поддержкой более десятка языков.

ИИ также может использоваться для редактирования и улучшения фотографий с помощью генеративных методов.

Кроме того, он предложит расширенные возможности поиска, например выделение любого элемента на изображении, чтобы найти дополнительную информацию о нем.

Характеристики Galaxy S24

  • Дисплей: 6.8″ QHD+.
  • Частота обновления: до 120 Гц.
  • Процессор: Snapdragon 8 Gen 3.
  • Селфи-камера: 12 МП (Dual Pixel AF).
  • Основная камера: 12 МП (сверхширокоугольная).
  • 200 МП (широкоугольная).
  • 10 МП (Tele 1, 3х).
  • 50 МП (Tele 2, 5x).
  • Внутренняя память: 1 ТБ/512 ГБ/256 ГБ.
  • Оперативка: 12 ГБ.
  • Аккумулятор: 5000 мАч.
  • Сверхбыстрая зарядка 2.0.
  • Быстрая беспроводная зарядка 2.0/Wireless PowerShare.
  • Связь: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, сверхширокий диапазон.
  • Защита: Corning Gorilla Armor или Titanium.
Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24+. Фото: windowsreport.com

Ранее мы писали, что в сражении складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 победил Motorola Razr+. Также сравнивали, какой бюджетник лучше — Samsung Galaxy A54 или Galaxy S23 FE.

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