Samsung Galaxy S24 — новую линейку смартфонов показали задолго до премьеры
Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra официально представят 17 января 2024 года. Но благодаря официальным изображениям смартфонов от Windows Report стало известно много подробностей о новом флагмане.
Об этом сообщила GSMarena.
Цветовая гамма
Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra будут доступны в черном, сером, фиолетовом и желтом цветах, но будут иметь различные маркетинговые названия для телефонов.
Для Galaxy S24 и Galaxy S24+ они будут называться Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet и Amber Yellow.
Версии Samsung Galaxy S24 Ultra будут называться Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet и Titanium Yellow потому, что S24 Ultra будет иметь рамку из титана. Остальные модели получат армированную алюминиевую раму.
Искусственный интеллект
Внедрение искусственного интеллекта в серию Galaxy S24 станет одним из ключевых пунктов продаж бренда в 2024 году.
Samsung будет использовать его в линейке S24 для перевода и обмена сообщениями в режиме реального времени с поддержкой более десятка языков.
ИИ также может использоваться для редактирования и улучшения фотографий с помощью генеративных методов.
Кроме того, он предложит расширенные возможности поиска, например выделение любого элемента на изображении, чтобы найти дополнительную информацию о нем.
Характеристики Galaxy S24
- Дисплей: 6.8″ QHD+.
- Частота обновления: до 120 Гц.
- Процессор: Snapdragon 8 Gen 3.
- Селфи-камера: 12 МП (Dual Pixel AF).
- Основная камера: 12 МП (сверхширокоугольная).
- 200 МП (широкоугольная).
- 10 МП (Tele 1, 3х).
- 50 МП (Tele 2, 5x).
- Внутренняя память: 1 ТБ/512 ГБ/256 ГБ.
- Оперативка: 12 ГБ.
- Аккумулятор: 5000 мАч.
- Сверхбыстрая зарядка 2.0.
- Быстрая беспроводная зарядка 2.0/Wireless PowerShare.
- Связь: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, сверхширокий диапазон.
- Защита: Corning Gorilla Armor или Titanium.
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