Samsung Galaxy S24: новую линейку смартфонов показали задолго до премьеры

Серия Galaxy S24 получила множество обновлений по сравнению с предшественниками. Фото: mobilesyrup.com

Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra официально представят 17 января 2024 года. Но благодаря официальным изображениям смартфонов от Windows Report стало известно много подробностей о новом флагмане.

Об этом сообщила GSMarena.

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Цветовая гамма

Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra будут доступны в черном, сером, фиолетовом и желтом цветах, но будут иметь различные маркетинговые названия для телефонов.

Для Galaxy S24 и Galaxy S24+ они будут называться Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet и Amber Yellow.

Samsung Galaxy S24 Ultra в разных цветах со стилусом S-Pen. Фото: windowsreport.com

Версии Samsung Galaxy S24 Ultra будут называться Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet и Titanium Yellow потому, что S24 Ultra будет иметь рамку из титана. Остальные модели получат армированную алюминиевую раму.

Искусственный интеллект

Внедрение искусственного интеллекта в серию Galaxy S24 станет одним из ключевых пунктов продаж бренда в 2024 году.

Samsung будет использовать его в линейке S24 для перевода и обмена сообщениями в режиме реального времени с поддержкой более десятка языков.

ИИ также может использоваться для редактирования и улучшения фотографий с помощью генеративных методов.

Кроме того, он предложит расширенные возможности поиска, например выделение любого элемента на изображении, чтобы найти дополнительную информацию о нем.

Характеристики Galaxy S24

Дисплей: 6.8″ QHD+.

Частота обновления: до 120 Гц.

Процессор: Snapdragon 8 Gen 3.

Селфи-камера: 12 МП (Dual Pixel AF).

Основная камера: 12 МП (сверхширокоугольная).

200 МП (широкоугольная).

10 МП (Tele 1, 3х).

50 МП (Tele 2, 5x).

Внутренняя память: 1 ТБ/512 ГБ/256 ГБ.

Оперативка: 12 ГБ.

Аккумулятор: 5000 мАч.

Сверхбыстрая зарядка 2.0.

Быстрая беспроводная зарядка 2.0/Wireless PowerShare.

Связь: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, сверхширокий диапазон.

Защита: Corning Gorilla Armor или Titanium.

Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24+. Фото: windowsreport.com

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