Samsung Galaxy S24: чого очікувати від нової серії телефонів

Серія Galaxy S23 зовні була дуже схожа на S22, але нові пристрої запропонували значні покращення продуктивності та корисні функції. Фото: pocketnow.com

Очікується, що Samsung проведе презентацію нової серії смартфонів Galaxy S24 вже у середині січня 2024 року. Але вже зараз стало відомо дещо про ціни та характеристики майбутньої лінійки.

Всі чутки та інсайди про серію S24 зібрав Pocket Now.

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За даними The Elec, очікується, що Samsung проведе Galaxy S24 Unpacked 17 січня в Сан-Хосе. За чутками, попередні замовлення розпочнуться після заходу, а доставка — в період з 26 по 30 січня. Очікується, що нова серія Galaxy S24 стане широко доступною незабаром після цього.

Ціни на серію S24

Galaxy S24: 800 доларів;

Galaxy S24+: 1000 доларів;

Galaxy S24 Ultra: 1200 доларів.

Технічні характеристики

Galaxy S24 і S24+ вийдуть з новим чипом Exynos 2400 виробництва Samsung в деяких регіонах, а S24 Ultra поставлятиметься з Snapdragon 8 Gen 3 по всьому світу.

Пристрої матимуть 12 ГБ оперативної пам'яті, та сховища 128 ГБ для S24 й 256 ГБ для S24+ і S24 Ultra.

Всі моделі працюватимуть під управлінням One UI 6.1 на базі Android 14.

Також очікуються нові функції генеративного ШІ, зокрема AI Live Translate Call, що дозволить здійснювати переклад у реальному часі під час телефонної розмови.

Дизайн

Серія Galaxy S24 матиме майже ідентичний дизайн з попередниками. Хоча повідомляється, що Galaxy S24 Ultra отримає титанові рамки.

Дисплей

Очікується LTPO-панель для Ultra, а моделі S24 і S24+ отримають лише змінну частоту оновлення в нижньому діапазоні.

Galaxy S24: 6,2-дюймовий FHD-дисплей;

Galaxy S24+: 6,7-дюймовий QHD-дисплей;

Galaxy S24 Ultra: 6,8-дюймовий QHD-дисплей.

Отже, Samsung дещо збільшить діагональ дисплеїв на нових моделях. Ймовірно, компанії вдалося зменшити рамки достатньо, щоб вони відповідали більшим дисплеям.

Батарея

Galaxy S24: 4000 мАг;

Galaxy S24+: 4900 мАг;

Galaxy S2424 Ultra: 5000 мАг.

Samsung підтримуватиме той самий стандарт дротової зарядки потужністю 45 Вт для Galaxy S24 Ultra.

Стандартні Galaxy S24 і S24+ залишаться на нинішній низькій швидкості, обмеженій 25 Вт.

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