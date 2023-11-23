Samsung Galaxy S24: чого очікувати від нової серії телефонів

Samsung Galaxy S24 — стало відомо, чого очікувати від нової серії телефонів
Очікується, що Samsung проведе презентацію нової серії смартфонів Galaxy S24 вже у середині січня 2024 року. Але вже зараз стало відомо дещо про ціни та характеристики майбутньої лінійки.
Всі чутки та інсайди про серію S24 зібрав Pocket Now.
За даними The Elec, очікується, що Samsung проведе Galaxy S24 Unpacked 17 січня в Сан-Хосе. За чутками, попередні замовлення розпочнуться після заходу, а доставка — в період з 26 по 30 січня. Очікується, що нова серія Galaxy S24 стане широко доступною незабаром після цього.
Ціни на серію S24
- Galaxy S24: 800 доларів;
- Galaxy S24+: 1000 доларів;
- Galaxy S24 Ultra: 1200 доларів.
Технічні характеристики
Galaxy S24 і S24+ вийдуть з новим чипом Exynos 2400 виробництва Samsung в деяких регіонах, а S24 Ultra поставлятиметься з Snapdragon 8 Gen 3 по всьому світу.
Пристрої матимуть 12 ГБ оперативної пам'яті, та сховища 128 ГБ для S24 й 256 ГБ для S24+ і S24 Ultra.
Всі моделі працюватимуть під управлінням One UI 6.1 на базі Android 14.
Також очікуються нові функції генеративного ШІ, зокрема AI Live Translate Call, що дозволить здійснювати переклад у реальному часі під час телефонної розмови.
Дизайн
Серія Galaxy S24 матиме майже ідентичний дизайн з попередниками. Хоча повідомляється, що Galaxy S24 Ultra отримає титанові рамки.
Дисплей
Очікується LTPO-панель для Ultra, а моделі S24 і S24+ отримають лише змінну частоту оновлення в нижньому діапазоні.
- Galaxy S24: 6,2-дюймовий FHD-дисплей;
- Galaxy S24+: 6,7-дюймовий QHD-дисплей;
- Galaxy S24 Ultra: 6,8-дюймовий QHD-дисплей.
Отже, Samsung дещо збільшить діагональ дисплеїв на нових моделях. Ймовірно, компанії вдалося зменшити рамки достатньо, щоб вони відповідали більшим дисплеям.
Батарея
- Galaxy S24: 4000 мАг;
- Galaxy S24+: 4900 мАг;
- Galaxy S2424 Ultra: 5000 мАг.
Samsung підтримуватиме той самий стандарт дротової зарядки потужністю 45 Вт для Galaxy S24 Ultra.
Стандартні Galaxy S24 і S24+ залишаться на нинішній низькій швидкості, обмеженій 25 Вт.
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