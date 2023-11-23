Samsung Galaxy S24: чего ожидать от новой серии телефонов

Samsung Galaxy S24 — стало известно, чего ожидать от новой серии телефонов
Ожидается, что Samsung проведет презентацию новой серии смартфонов Galaxy S24 уже в середине января 2024 года. Но уже сейчас стало известно кое-что о ценах и характеристиках будущей линейки.
Все слухи и инсайды о серии S24 собрал Pocket Now.
По данным The Elec, ожидается, что Samsung проведет Galaxy S24 Unpacked 17 января в Сан-Хосе. По слухам, предварительные заказы начнутся после мероприятия, а доставка — в период с 26 по 30 января. Ожидается, что новая серия Galaxy S24 станет широко доступной вскоре после этого.
Цены на серию S24
- Galaxy S24: 800 долларов;
- Galaxy S24+: 1000 долларов;
- Galaxy S24 Ultra: 1200 долларов.
Технические характеристики
Galaxy S24 и S24+ выйдут с новым чипом Exynos 2400 производства Samsung в некоторых регионах, а S24 Ultra будет поставляться с Snapdragon 8 Gen 3 по всему миру.
Устройства будут иметь 12 ГБ оперативной памяти и хранилища 128 ГБ для S24 и 256 ГБ для S24+ и S24 Ultra.
Все модели будут работать под управлением One UI 6.1 на базе Android 14.
Также ожидаются новые функции генеративного ИИ, в частности, AI Live Translate Call, что позволит осуществлять перевод в реальном времени во время телефонного разговора.
Дизайн
Серия Galaxy S24 будет иметь почти идентичный дизайн с предшественниками. Хотя сообщается, что Galaxy S24 Ultra получит титановые рамки.
Дисплей
Ожидается LTPO-панель для Ultra, а модели S24 и S24+ получат только скользящую частоту обновления в нижнем диапазоне.
- Galaxy S24: 6,2-дюймовый FHD-дисплей;
- Galaxy S24+: 6,7-дюймовый QHD-дисплей;
- Galaxy S24 Ultra: 6,8-дюймовый QHD-дисплей.
Samsung увеличит диагональ дисплеев на новых моделях. Вероятно, компании удалось снизить рамки достаточно, чтобы они соответствовали большим дисплеям.
Батарея
- Galaxy S24: 4000 мАч;
- Galaxy S24+: 4900 мАч;
- Galaxy S2424 Ultra: 5000 мАч.
Samsung будет поддерживать тот же стандарт проводной зарядки мощностью 45 Вт для Galaxy S24 Ultra.
Стандартные Galaxy S24 и S24+ останутся на нынешней низкой скорости, ограниченной 25 Вт.
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