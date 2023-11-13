Samsung Galaxy Z Fold 6: яким буде та коли вийде новий смартфон

Експерти не радять чекати на великі оновлення. Фото: techradar.com

Samsung робить одні з найкращих складних телефонів у формі книжки. Але останній Galaxy Z Fold 5 порівняно з попереднім поколінням мав незначні оновлення, чи можемо ми очікувати більших змін у майбутнього Z Fold 6.

Про це написав Tech Advisor.

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Попередні моделі анонсувалися в липні або серпні. Отже, немає підстав вважати, що цей графік кардинально зміниться у 2024 році.

Ймовірна ціна Galaxy Z Fold 6

Три попередні покоління складаного смартфона продавали за приблизно однаковою ціною 1800 доларів. Подорожчання у 2024 році може статися, якщо будуть впроваджені значні оновлення.

Дизайн та дисплеї

Інсайдери повідомляють, що співвідношення сторін дисплея обкладинки Z Fold 6 буде змінено. Можна передбачити, що Samsung відійде від свого високого і вузького дисплея на обкладинці до чогось більш природного, можливо, віддзеркалюючи те, що ми бачили на Google Pixel Fold або OnePlus Open.

Z Fold 5 має клас захисту IPX8, тобто він може витримати занурення у воду, але не захищений від пилу. У складаних пристроїв багато рухомих частин, тому захистити їх від пилу важко. Можливо, такий захист з'явиться у Z Fold 6.

Продуктивність

Всі попередні Galaxy Z Fold використовували найновіший і найкращий чип Qualcomm на момент запуску. Тому Z Fold 6, ймовірно, буде працювати на базі Snapdragon 8 Gen 3. Можливо Samsung використає власні чипи Exynos в Z Fold 6 на деяких ринках.

Всі моделі Z Fold 5 мають 12 ГБ оперативної пам'яті, й навряд вона збільшиться. Також малоймовірні зміни в поточних варіантах пам'яті — 256 ГБ, 512 ГБ та 1 ТБ.

Камери

Камери не зміняться. Можна очікувати ті ж п'ять об'єктивів, що і в Z Fold 5: 50 МП основний, 10 МП 3-кратний телефото, 12 МП надширококутний, 4 МП для селфі під екраном та 10 МП для селфі на обкладинці.

Акумулятор та зарядка

Енергоефективність Snapdragon 8 Gen 2 позитивно вплинула на час автономної роботи Z Fold 5, попри те, що місткість акумулятора залишилася на рівні 4400 мАг.

Невідомо, чи зросте місткість акумулятора в Z Fold 6, але чутки про включення Snapdragon 8 Gen 3 повинні збільшити час автономної роботи телефона на повний день.

Дротову зарядку потужністю 25 Вт також можна було б покращити — Z Fold 5 заряджається лише на 56% за 30 хвилин.

Програмне забезпечення

Galaxy Z Fold 6 працюватиме на Android 14 з оболонкою One UI 6 від Samsung. Очікується, що ексклюзивні функції, які були характерні для Z Fold 5, також будуть доступні на Galaxy Z Fold 6, а також можуть з'явитися деякі нові доповнення.

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