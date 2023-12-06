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Samsung Galaxy S25 — розкрилися деякі характеристики майбутнього смартфона

6 грудня 2023 17:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy S25: розкрилися деякі характеристики майбутнього смартфона
Samsung може відмовитися від камер власного виробництва в Galaxy S25. Фото: samsungmobilepress.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Нову лінійку смартфонів Samsung Galaxy S24 мають офіційно представити 17 січня 2024 року. Але вже сьогодні інсайдери повідомляють характеристики наступної лінійки 2025 року Galaxy S25.

Подробиці стали відомими завдяки @Tech_Reve — відомому експерту з техніки Samsung.

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Телефони Galaxy S25 і S25+ можуть отримати сенсори Sony замість фірмових Samsung. Наразі інші подробиці про нову камеру не відомі.

Нагадаємо, компанія вперше встановила власний 50 МП сенсор ISOCELL GN5 на смартфони Galaxy S22 та S22+, а у 2023 році — аналогічний 50 МП GN3 на Galaxy S23 та S23+. Подейкують, що з цим же сенсором у 2024 році дебютують Galaxy S24 і S24+.

Що отримає Galaxy S25 Ultra

Компанія працює над новим 200 МП 1-дюймовим сенсором ISOCELL для S25 Ultra з пікселями 0,8 мкм, 2-піксельним автофокусом та сенсорним зумом.

Також говорять про новий чипсет Exynos 2500 з 10-ядерним процесором, виготовленим на 3-нм техпроцесі Samsung, який також отримають пристрої серії Galaxy S25.

Раніше ми писали, яким буде та коли вийде новий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6. Також повідомляли, що iPhone 15 взяв штурмом ринок, на якому традиційно домінує Samsung.

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