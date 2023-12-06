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Samsung Galaxy S25 — раскрылись некоторые характеристики будущего смартфона

6 декабря 2023 17:20
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy S25: раскрылись некоторые характеристики будущего смартфона
Samsung может отказаться от камер собственного производства в Galaxy S25. Фото: samsungmobilepress.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S24 должны официально представить 17 января 2024 года. Но уже сегодня инсайдеры сообщают характеристики следующей линейки 2025 года Galaxy S25.

Подробности стали известны благодаря @Tech_Reve — известному эксперту по технике Samsung.

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Какие изменения произойдут в Galaxy S25

Телефоны Galaxy S25 и S25+ могут получить сенсоры Sony вместо фирменных Samsung. Пока другие подробности о новой камере не известны.

Напомним, компания впервые установила собственный 50 МП сенсор ISOCELL GN5 на смартфоны Galaxy S22 и S22+, а в 2023 году — аналогичный 50 МП GN3 на Galaxy S23 и S23+. Говорят, что с этим же сенсором в 2024 году дебютируют Galaxy S24 и S24+.

Что получит Galaxy S25 Ultra

Компания работает над новым 200 МП 1-дюймовым сенсором ISOCELL для S25 Ultra с пикселями 0,8 мкм, 2-пиксельным автофокусом и сенсорным зумом.

Также говорят о новом чипсете Exynos 2500 с 10-ядерным процессором, изготовленным на 3-нм техпроцессе Samsung, который также получат устройства серии Galaxy S25.

Ранее мы писали, каким будет и когда выйдет новый смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6. Также сообщалось, что iPhone 15 взял штурмом рынок, на котором традиционно доминирует Samsung.

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