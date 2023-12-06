Samsung Galaxy S25: раскрылись некоторые характеристики будущего смартфона

Samsung может отказаться от камер собственного производства в Galaxy S25. Фото: samsungmobilepress.com

Новую линейку смартфонов Samsung Galaxy S24 должны официально представить 17 января 2024 года. Но уже сегодня инсайдеры сообщают характеристики следующей линейки 2025 года Galaxy S25.

Подробности стали известны благодаря @Tech_Reve — известному эксперту по технике Samsung.

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Телефоны Galaxy S25 и S25+ могут получить сенсоры Sony вместо фирменных Samsung. Пока другие подробности о новой камере не известны.

Напомним, компания впервые установила собственный 50 МП сенсор ISOCELL GN5 на смартфоны Galaxy S22 и S22+, а в 2023 году — аналогичный 50 МП GN3 на Galaxy S23 и S23+. Говорят, что с этим же сенсором в 2024 году дебютируют Galaxy S24 и S24+.

Что получит Galaxy S25 Ultra

Компания работает над новым 200 МП 1-дюймовым сенсором ISOCELL для S25 Ultra с пикселями 0,8 мкм, 2-пиксельным автофокусом и сенсорным зумом.

Также говорят о новом чипсете Exynos 2500 с 10-ядерным процессором, изготовленным на 3-нм техпроцессе Samsung, который также получат устройства серии Galaxy S25.

Ранее мы писали, каким будет и когда выйдет новый смартфон Samsung Galaxy Z Fold 6. Также сообщалось, что iPhone 15 взял штурмом рынок, на котором традиционно доминирует Samsung.