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Samsung Galaxy Z Fold 5: характеристика, цена и дата выхода нового смартфона

11 июля 2023 21:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung Galaxy Z Fold 5: характеристика, цена, дата выхода
Samsung Galaxy Z Fold 5 будет стоить не менее 1800 долларов. Фото: androidpolice
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Анонс нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5 состоится в конце июля. Ожидается, что устройство оснастят новыми камерами и разрешат некоторые проблемы прошлых моделей.

Все слухи, новости и утечки информации о будущем складном флагмане Samsung Galaxy Z Fold 5 собрал Pocketnow.

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Samsung сообщил, что Galaxy Z Fold 5 анонсируется в Сеуле 26 июля во время мероприятия Galaxy Unpacked. Говорят, что новое устройство появится в магазинах 11 августа, а предварительные заказы можно будет делать уже со дня анонса модели.

Характеристики Galaxy Z Fold 5

  • Операционная система: Android 13 с One UI 5.1.
  • Внутренний дисплей: 7,6 дюйма, 21,6:18, разрешение 2176 x 1812, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Гц.
  • Наружный дисплей: 6,2 дюйма, 23,1:9, разрешение 2316 x 904, Dynamic AMOLED 2X, 48-120 Гц.
  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2.
  • Оперативка: 12 Гб.
  • Встроенная память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ.
  • Безопасность: сканер отпечатков пальцев, установленный сбоку.
  • Подключение: 5G, LTE, WiFi 6E, MST, NFC, Bluetooth 5.2.
  • Порт: USB-C.
  • Аудио: стерео динамики.
  • Аккумулятор: 4400 мАч, проводная зарядка 25 Вт, быстрая зарядка беспроводная, реверсивная беспроводная зарядка.
  • Водонепроницаемость: IPX8.
  • Материалы: стекло и алюминий.

Камеры

  • Задняя основная: 50 Мп
  • Задняя сверхширокоугольная: 12 Мп
  • Задняя телефото: 10 Мп
  • Фронтальная камера наружная: 10MP
  • Фронтальная камера под дисплеем: 4 Мп

Какая будет цена Galaxy Z Fold 5

Предыдущее поколение Galaxy Z Fold 4 продавалось за 1800 долларов. Эксперты прогнозируют близкую цену и для Galaxy Z Fold 5. Из-за экономического спада Samsung корректирует цены, но эксперты не ожидают резкого роста ценника на новое устройство.

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