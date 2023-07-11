Samsung Galaxy Z Fold 5: характеристика, цена, дата выхода

Samsung Galaxy Z Fold 5 будет стоить не менее 1800 долларов. Фото: androidpolice

Анонс нового складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5 состоится в конце июля. Ожидается, что устройство оснастят новыми камерами и разрешат некоторые проблемы прошлых моделей.

Все слухи, новости и утечки информации о будущем складном флагмане Samsung Galaxy Z Fold 5 собрал Pocketnow.

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Samsung сообщил, что Galaxy Z Fold 5 анонсируется в Сеуле 26 июля во время мероприятия Galaxy Unpacked. Говорят, что новое устройство появится в магазинах 11 августа, а предварительные заказы можно будет делать уже со дня анонса модели.

Характеристики Galaxy Z Fold 5

Операционная система: Android 13 с One UI 5.1.

Внутренний дисплей: 7,6 дюйма, 21,6:18, разрешение 2176 x 1812, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Гц.

Наружный дисплей: 6,2 дюйма, 23,1:9, разрешение 2316 x 904, Dynamic AMOLED 2X, 48-120 Гц.

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 2.

Оперативка: 12 Гб.

Встроенная память: 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ.

Безопасность: сканер отпечатков пальцев, установленный сбоку.

Подключение: 5G, LTE, WiFi 6E, MST, NFC, Bluetooth 5.2.

Порт: USB-C.

Аудио: стерео динамики.

Аккумулятор: 4400 мАч, проводная зарядка 25 Вт, быстрая зарядка беспроводная, реверсивная беспроводная зарядка.

Водонепроницаемость: IPX8.

Материалы: стекло и алюминий.

Камеры

Задняя основная: 50 Мп

Задняя сверхширокоугольная: 12 Мп

Задняя телефото: 10 Мп

Фронтальная камера наружная: 10MP

Фронтальная камера под дисплеем: 4 Мп

Какая будет цена Galaxy Z Fold 5

Предыдущее поколение Galaxy Z Fold 4 продавалось за 1800 долларов. Эксперты прогнозируют близкую цену и для Galaxy Z Fold 5. Из-за экономического спада Samsung корректирует цены, но эксперты не ожидают резкого роста ценника на новое устройство.

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