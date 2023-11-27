Samsung Galaxy Z Fold5 проти Huawei Mate X5: що купити

Обидва пристрої представляють вершину технологій складаних смартфонів. Фото: cnet.com

Категорія складаних смартфонів стала на ринку маяком інновацій, дизайну, функціональності та користувацького досвіду. Серед них виділяються Samsung Galaxy Z Fold5 та Huawei Mate X5.

Про це написала GizmoChina.

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Дизайн

Z Fold5 з розмірами 154,9 x 129,9 x 6,1 мм і вагою 253 г є поєднанням елегантності, міцності та інновацій. Шарнір забезпечує плавний перехід між режимами телефону та планшета, що робить його універсальним пристроєм як для роботи, так і для розваг.

Mate X5 з розмірами 156,9 x 141,5 x 5,3 мм, вагою 243 г та з шарнірним механізмом, який обіцяє довговічність та плавне складання. Його трохи більша площа забезпечує ширше поле для споживання мультимедіа.

Дисплей

Z Fold5 отримав 7,6-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та адаптивною частотою оновлення 120 Гц.

Mate X5 має 7,85-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю Quad HD+. Завдяки вищій роздільній здатності він обіцяє чіткіше та деталізоване зображення.

Технічні характеристики

Z Fold5 працює на базі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Mate X5 оснащений власним процесором Huawei HiSilicon Kirin 9000S.

Хоча серія Snapdragon від Qualcomm є фаворитом у флагманському сегменті, Kirin 9000S також пропонує надійну продуктивність.

Камера

Z Fold5 може похвалитися універсальною потрійною камерою з конфігурацією 50+10+12 МП. Фронтальна камера з роздільною здатністю 4 й 10 МП гарантує чіткі селфі та відеодзвінки.

Mate X5 пропонує дещо іншу потрійну камеру з роздільною здатністю 50+12+13 МП, що забезпечує гнучкість у різних сценаріях зйомки. Також має подвійну фронтальну камеру з двома датчиками по 8 МП.

Акумулятор

Завдяки акумулятору місткістю 4400 мАг, Z Fold5 тримається протягом усього дня. Має швидку зарядку 25 Вт та бездротову зарядку 15 Вт.

Mate X5 оснащений акумулятором місткістю 5060 мАг у поєднанні зі швидкою зарядкою 66 Вт та бездротовою зарядкою 50 Вт.

Samsung Galaxy Z Fold5 проти Huawei Mate X5: що купити

Samsung Galaxy Z Fold5 коштує від 1500 доларів.

За Huawei Mate X5 потрібно викласти від 1785 доларів.

Z Fold5 з його компактним дизайном та підтримкою S Pen сподобається тим, хто надає перевагу поєднанню функціональності та інновацій.

Mate X5 зі збільшеним акумулятором та налаштуваннями камери ідеально підходить для тих, хто шукає свіжий, інтегрований досвід.

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