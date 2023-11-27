Samsung Galaxy Z Fold5 против Huawei Mate X5: что купить

Оба устройства представляют вершину технологий складных смартфонов. Фото: cnet.com

Категория складных смартфонов стала на рынке маяком инноваций, дизайна, функциональности и пользовательского опыта. Среди них выделяются Samsung Galaxy Z Fold5 и Huawei Mate X5.

Об этом написала GizmoChina.

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Дизайн

Z Fold5 с размерами 154,9 x 129,9 x 6,1 мм и весом 253 г представляет собой сочетание элегантности, прочности и инноваций. Шарнир обеспечивает плавный переход между телефоном и планшетом, что делает его универсальным устройством как для работы, так и для развлечений.

Mate X5 с размерами 156,9 x 141,5 x 5,3 мм, весом 243 г и с шарнирным механизмом, обещающим долговечность и плавную сборку. Его немного большая площадь обеспечивает более широкое поле для потребления мультимедиа.

Дисплей

Z Fold5 получил 7,6-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления 120 Гц.

Mate X5 имеет 7,85-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Quad HD+. Благодаря более высокому разрешению он обещает более четкое и детализированное изображение.

Технические характеристики

Z Fold5 работает на базе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Mate X5 оснащен собственным процессором Huawei HiSilicon Kirin 9000S.

Хотя серия Snapdragon Qualcomm является фаворитом во флагманском сегменте, Kirin 9000S также предлагает надежную производительность.

Камера

Z Fold5 может похвастаться универсальной тройной камерой с конфигурацией 50+10+12 МП. На передней панели камеры с разрешением 4 и 10 МП гарантируют четкие селфи и видеозвонки.

Mate X5 предлагает несколько иную тройную камеру с разрешением 50+12+13 МП, что обеспечивает гибкость в разных сценариях съемки. Также имеет двойную фронтальную камеру с двумя датчиками по 8 МП.

Аккумулятор

Благодаря аккумулятору емкостью 4400 мАч, Z Fold5 держится в течение всего дня. Имеет быструю зарядку 25 Вт и беспроводную зарядку 15 Вт.

Mate X5 оснащен аккумулятором емкостью 5060 мАч в сочетании с быстрой зарядкой 66 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт.

Samsung Galaxy Z Fold5 против Huawei Mate X5: купить

Samsung Galaxy Z Fold5 стоит от 1500 долларов.

За Huawei Mate X5 нужно выложить от 1785 долларов.

Z Fold5 с его компактным дизайном и поддержкой S Pen понравится тем, кто предпочитает сочетать функциональность и инновации.

Mate X5 с увеличенным аккумулятором и настройками камеры идеально подходит для тех, кто ищет свежий интегрированный опыт.

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