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Samsung йде на новий рекорд: Galaxy S24 Ultra отримає 2 ТБ пам'яті

31 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung йде на новий рекорд: Galaxy S24 Ultra отримає 2 ТБ пам'яті
Новий флагман Samsung Galaxy S24 Ultra буде потужнішим за свого попередника. Фото: tomsguide.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Ймовірно, Samsung випустить перший у світі смартфон із пам'яттю на 2 ТБ. Новий Galaxy S24 Ultra має з'явитися в продажу наступного року.

Про це повідомив у Twitter користувач під ніком Revegnus.

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Пристрій матиме й моделі з меншою кількістю пам'яті: 256 ГБ та 128 ГБ. Оперативка для різних конфігурацій також варіюватиметься. Планують 12 ГБ для 256 ГБ та 8 ГБ для 128 ГБ.

Також з витоків інформації відомо, що Galaxy S24 Ultra матиме

  • чипсет Snapdragon 8 Gen 3 або Exynos 2400;
  • частоту оновлення — 144 Гц;
  • телеоб'єктив 50 МП, який замінить один із 10 МП зум-об'єктивів на S23 Ultra;
  • бічні панелі з титану замість алюмінієвих.

За даними інсайдера Setsuna Digital, процесор Exynos 2400 отримають лише смартфони Galaxy S24 та Galaxy S24+ для європейського ринку. Galaxy S24 Ultra використовуватиме виключно Snapdragon 8 Gen 3 для всіх ринків, щоб ніщо не зіпсувало імідж флагмана.

Раніше ми писали, що у популярного флагмана від Samsung стався серйозний збій при зйомці відео у 8K. Також повідомлялося, що Samsung випустила перший у світі 57-дюймовий ігровий монітор.

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