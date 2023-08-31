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Samsung идет на новый рекорд: Galaxy S24 Ultra получит 2 ТБ памяти

31 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Samsung идет на новый рекорд: Galaxy S24 Ultra получит 2 ТБ памяти
Новый флагман Samsung Galaxy S24 Ultra будет мощнее своего предшественника. Фото: tomsguide.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Вероятно, Samsung выпустит первый в мире смартфон с памятью на 2 ТБ. Новый Galaxy S24 Ultra должен появиться в продаже в следующем году.

Об этом сообщил в Twitter пользователь под ником Revegnus.

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Устройство будет иметь модели с меньшим количеством памяти: 256 ГБ и 128 ГБ. Оперативка для разных конфигураций будет также варьироваться. Планируется 12 ГБ для 256 ГБ и 8 ГБ для 128 ГБ.

Также по утечкам информации известно, что Galaxy S24 Ultra будет иметь

  • чипсет Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400;
  • частоту обновления - 144 Гц;
  • телеобъектив 50 МП, заменяющий один из 10 МП зум-объективов на S23 Ultra;
  • боковые панели из титана вместо алюминиевых.

По данным инсайдера Setsuna Digital, процессор Exynos 2400 получат только смартфоны Galaxy S24 и Galaxy S24+ для европейского рынка. Galaxy S24 Ultra будет использовать исключительно Snapdragon 8 Gen 3 для всех рынков, чтобы ничто не испортило имидж флагмана.

Ранее мы писали, что у популярного флагмана от Samsung произошел серьезный сбой при съемке видео в 8K. Также сообщалось, что Samsung выпустила первый в мире 57-дюймовый игровой монитор.

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