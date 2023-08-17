Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Еще не вышел iPhone 15, а уже стали известны характеристики iPhone 16 2024 года arrow

Еще не вышел iPhone 15, а уже стали известны характеристики iPhone 16 2024 года

17 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
iPhone 16 2024 года: стали известны характеристики будущего устройства
Смартфоны Apple 2024 получат новые сверхсовременные возможности. Фото: macrumors.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Технический аналитик инвестиционной компании Haitong International Securities из Гонконга Джефф Пу прогнозирует, что модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max 2024 будут поддерживать Wi-Fi 7. Также эксперт считает, что они будут иметь 48 МП объектив сверхширокоугольной камеры.

Свои размышления Пу изложил в аналитической заметке о технологическом секторе мировой промышленности.

Читайте также:

48 МП ультраширокоугольная камера

  • Новый 48 МП ультраширокоугольный объектив в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max позволит захватывать больше света, а значит — получать более качественные фото, особенно во время съемки в условиях низкой освещенности.
  • Модели 2024 смогут делать 48 МП фотографии ProRAW в режиме сверхширокоугольной съемки. Такие фото можно напечатать в больших размерах.

Поддержка Wi-Fi 7

  • Устройства Wi-Fi 7 способны одновременно обмениваться данными в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц.
  • Это обеспечивает скорость Wi-Fi более 40 Гбит/с. Что в четыре раза превышает максимальную скорость передачи данных по сравнению с ожидаемой Wi-Fi 6E.
  • Возможно, что Wi-Fi 7 еще не будет готов к выходу iPhone 16 Pro, поскольку завершение работ по его разработке ожидается примерно в конце 2024 года.

Дата выхода iPhone 16

  • Обычно Apple выпускает свои новые устройства в сентябре. Так что и iPhone 16 ожидают в первый месяц осени 2024 года.

Но планы могут измениться. К примеру, в этом году аналитик Bank of America Вамси Мохан предполагает, что выход iPhone 15 на рынок будет перенесен на декабрь из-за торможения цепочек поставок Apple.

Также ранее эксперты называли причины удорожания iPhone 15 Pro.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Бывшие республики СССР против России: как помогают Украине

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз