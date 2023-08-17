iPhone 16 2024 года: стали известны характеристики будущего устройства

Смартфоны Apple 2024 получат новые сверхсовременные возможности. Фото: macrumors.com

Технический аналитик инвестиционной компании Haitong International Securities из Гонконга Джефф Пу прогнозирует, что модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max 2024 будут поддерживать Wi-Fi 7. Также эксперт считает, что они будут иметь 48 МП объектив сверхширокоугольной камеры.

Свои размышления Пу изложил в аналитической заметке о технологическом секторе мировой промышленности.

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48 МП ультраширокоугольная камера

Новый 48 МП ультраширокоугольный объектив в iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max позволит захватывать больше света, а значит — получать более качественные фото, особенно во время съемки в условиях низкой освещенности.

Модели 2024 смогут делать 48 МП фотографии ProRAW в режиме сверхширокоугольной съемки. Такие фото можно напечатать в больших размерах.

Поддержка Wi-Fi 7

Устройства Wi-Fi 7 способны одновременно обмениваться данными в диапазонах 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц.

Это обеспечивает скорость Wi-Fi более 40 Гбит/с. Что в четыре раза превышает максимальную скорость передачи данных по сравнению с ожидаемой Wi-Fi 6E.

Возможно, что Wi-Fi 7 еще не будет готов к выходу iPhone 16 Pro, поскольку завершение работ по его разработке ожидается примерно в конце 2024 года.

Дата выхода iPhone 16

Обычно Apple выпускает свои новые устройства в сентябре. Так что и iPhone 16 ожидают в первый месяц осени 2024 года.

Но планы могут измениться. К примеру, в этом году аналитик Bank of America Вамси Мохан предполагает, что выход iPhone 15 на рынок будет перенесен на декабрь из-за торможения цепочек поставок Apple.

Также ранее эксперты называли причины удорожания iPhone 15 Pro.