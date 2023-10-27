Щоб не було як в iPhone 15 Pro Max, — поради для збереження екрана смартфона

OLED-дисплей не лише яскравий, але й дуже чутливий екран. Фото: gsmarena.com

Енергоефективні екрани OLED в сучасних смартфонах дають яскраві насичені кольори. Щоб такий дисплей прослужив довго та не завдав шкоди телефону, ним потрібно користуватися акуратно, додержуючись кількох простих правил.

Про це написав ITsider.

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1. Постійно увімкнений екран

OLED вимагають енергії для підсвічування кожного пікселя. Тому рекомендується встановлювати коротший час очікування перед вимкненням екрана.

2. Висока яскравість

Надто висока яскравість перегріває смартфон та зменшує час роботи батареї. Варто встановлювати яскравість дисплея ледь вище середнього.

3. Постійне відображення статичних зображень

Може призвести до вигоряння екрана. Саме з цієї причини трапляються вигоряння дисплея на найдорожчій моделі iPhone 15 Pro Max. Рекомендується змінювати зображення на екрані й час од часу вимикати смартфон.

4. Яскраві шпалери

Призводить до перегрівання та вигоряння екрана. Використовуйте темні зображення та теми, щоб зменшити споживання енергії.

5. Always-On Display

Корисна функція, але використовує забагато енергії, тому варто налаштовувати її розумно

6. Механічний тиск

При очищенні OLED-екрана уникайте надмірного тиску та тертя. Потрібно використовувати спеціальні засоби для чищення та м’яку мікрофіброву серветку.

Раніше ми писали, як зберегти яскравість екрана смартфона. Також ми повідомляли, як швидко зарядити смартфон натисканням лише однієї кнопки.