У користувачів iPhone 15 Pro Max нові проблеми: що трапилося

У потужного пристрою для фотографування та відеозйомки — iPhone 15 Pro Max — екран виявився надто вразливим. Фото: macworld.com

Ще недавно повідомлялося про постійні перегріви нових iPhone, які Apple обіцяв розв'язати за допомогою програмного забезпечення. Наразі з'явилася нова проблема — вигоряння дисплея на найдорожчій моделі iPhone 15 Pro Max.

Про це повідомив ZDnet.

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Що трапилося

За кілька тижнів після офіційного релізу нової лінійки смартфонів Apple багато покупців звернулися на Reddit, X (Twitter) та форум спільноти Apple з повідомленням про ефект ореолу на iPhone 15 Pro Max.

Ефект ореолу пов'язаний з вигорянням, коли залишки користувацького інтерфейсу залишаються на екрані навіть після того, як ви перейшли на інше зображення.

На зображенні зліва видно, як шпалери екрана блокування випалюються на OLED-панелі. Фото: zdnet.com

Загальна проблема OLED-дисплеїв

Постійне знебарвлення характерне для всіх OLED-дисплеїв, а не лише для iPhone. Збільшення яскравості пристрою лише погіршує ситуацію, позаяк дисплей нагрівається та ще більше стимулює вигорання екрана.

Чому це сталося з iPhone 15 Pro Max

Такі часті повідомлення про вигоряння екрана можуть вказувати, що майже кожен користувач залишає свій iPhone 15 Pro Max на статичному зображенні годинами на максимальній яскравості. Але це дуже малоймовірний сценарій.

Скоріше, це вказує на:

проблеми з контролем якості iPhone 15 Pro Max;

дисплейну панель, яка може бути занадто яскравою для щоденного використання.

Що робити користувачам iPhone 15 Pro Max

звернутись зі скаргою до місцевого магазину Apple;

не залишати зображення на екрані надовго, особливо коли ви перебуваєте на вулиці;

вмикати автоматичне регулювання яскравості.

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