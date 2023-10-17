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У користувачів iPhone 15 Pro Max нові проблеми: що трапилося

17 жовтня 2023 11:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
У користувачів iPhone 15 Pro Max нові проблеми: що трапилося
У потужного пристрою для фотографування та відеозйомки — iPhone 15 Pro Max — екран виявився надто вразливим. Фото: macworld.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Ще недавно повідомлялося про постійні перегріви нових iPhone, які Apple обіцяв розв'язати за допомогою програмного забезпечення. Наразі з'явилася нова проблема — вигоряння дисплея на найдорожчій моделі iPhone 15 Pro Max.

Про це повідомив ZDnet.

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Що трапилося

За кілька тижнів після офіційного релізу нової лінійки смартфонів Apple багато покупців звернулися на Reddit, X (Twitter) та форум спільноти Apple з повідомленням про ефект ореолу на iPhone 15 Pro Max.

Ефект ореолу пов'язаний з вигорянням, коли залишки користувацького інтерфейсу залишаються на екрані навіть після того, як ви перейшли на інше зображення.

На зображенні зліва видно, як шпалери екрана блокування випалюються на OLED-панелі. Фото: zdnet.com

Загальна проблема OLED-дисплеїв

Постійне знебарвлення характерне для всіх OLED-дисплеїв, а не лише для iPhone. Збільшення яскравості пристрою лише погіршує ситуацію, позаяк дисплей нагрівається та ще більше стимулює вигорання екрана.

Чому це сталося з iPhone 15 Pro Max

Такі часті повідомлення про вигоряння екрана можуть вказувати, що майже кожен користувач залишає свій iPhone 15 Pro Max на статичному зображенні годинами на максимальній яскравості. Але це дуже малоймовірний сценарій.

Скоріше, це вказує на:

  • проблеми з контролем якості iPhone 15 Pro Max;
  • дисплейну панель, яка може бути занадто яскравою для щоденного використання.

Що робити користувачам iPhone 15 Pro Max

  • звернутись зі скаргою до місцевого магазину Apple;
  • не залишати зображення на екрані надовго, особливо коли ви перебуваєте на вулиці;
  • вмикати автоматичне регулювання яскравості.

Раніше ми писали, чому варто проігнорувати iPhone 15 та дочекатися iPhone 16 у 2024 році. Також ми аналізували, чи варто купити iPhone 15 Plus або сильно доплатити за iPhone 15 Pro Max.

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