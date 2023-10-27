Чтобы не было как у iPhone 15 Pro Max, — советы для сохранения экрана смартфона

OLED-дисплей является не только ярким, но и очень чувствительным экраном. Фото: gsmarena.com

Энергоэффективные экраны OLED в современных смартфонах дают яркие насыщенные цвета. Чтобы такой дисплей прослужил долго и не причинил вреда телефону, им нужно пользоваться аккуратно, соблюдая несколько простых правил.

Об этом написал ITsider.

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Следует не повторять типичные ошибки пользователей смартфонов.

1. Постоянно включенный экран

OLED требует энергии для подсветки каждого пикселя. Поэтому перед отключением экрана рекомендуется устанавливать более короткое время ожидания.

2. Высокая яркость

Слишком высокая яркость перегревает смартфон и уменьшает время работы батареи. Следует устанавливать яркость дисплея чуть выше среднего.

3. Постоянное отображение статических изображений

Может привести к выгоранию экрана. Именно по этой причине происходит выгорание дисплея на самой дорогой модели iPhone 15 Pro Max. Рекомендуется менять изображение на экране и время от времени выключать смартфон.

4. Яркие обои

Приводят к перегреву и выгоранию экрана. Чтобы уменьшить потребление энергии, используйте темные изображения и темы.

5. Always-On Display

Полезная функция, но использует слишком много энергии, поэтому следует настраивать ее разумно.

6. Механическое давление

При чистке экрана OLED избегайте чрезмерного давления и трения. Нужно использовать специальные чистящие средства и мягкую микрофибровую салфетку.

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