Сколько будет стоить iPhone 15 в Украине и США: сравнение цен

Презентация Apple. Фото: скриншот

На днях, 12 сентября, состоялась презентация нового агрегата Apple — iPhone 15. Несмотря на то, что он отличается мощными характеристиками предыдущих моделей, пользователей больше всего интересует стоимость смартфона. Телефоны появятся в продаже 22 сентября.

Сколько будет стоить iPhone 15 в Украине и США, сообщило издание УНИАН.

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Цена iPhone 15 в Украине

В Украине стоимость агрегата будет зависеть от внутренней памяти и марки телефона. Речь идет об обычной модели, Plus, Pro или Max.

На сегодняшний день известны лишь приблизительные цены. Точную стоимость можно узнать после презентации смартфона в Украине.

Стоимость iPhone 15:

Обычный iPhone 15 — приблизительная стоимость составляет 29600-30000 гривен;

iPhone 15 Plus с большим экраном — 36000-37000 гривен;

iPhone 15 Pro — от 40500 гривен;

iPhone 15 Pro Max — от 44500 гривен.

Цена iPhone 15 в США

Традиционно, техника Apple в США стоит дешевле. Все потому, что в стране отсутствует налог с продаж.

Стоимость iPhone 15:

на 128 GB — 799 долларов;

на 256 GB — 899 долларов;

на 512 GB — 1099 долларов.

Стоимость iPhone 15 Plus:

на 128 GB — 899 долларов;

на 256 GB — 999 долларов;

на 512 GB — 1199 долларов.

Стоимость iPhone 15 Pro:

на 128 GB — 999 долларов;

на 256 GB — 1099 долларов;

на 512 GB — 1299 долларов.

Стоимость iPhone 15 Max:

на 256 GB — 1199 долларов;

на 512 GB — 1399 долларов;

на 1TB — 1599 долларов.

Напомним, 12 сентября состоялась долгожданная презентация iPhone 15. Также стало известно, сколько придется выложить за новинки Apple: iPhone 15 и Watch Series 9.

Добавим, Илон Маск высмеял "уникальное" обновление iPhone 15.