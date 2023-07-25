Сложный выбор: стоит ли постоянно держать ноутбук на зарядке
25 июля 2023 20:40
Полная разрядка аккумулятора ноутбука приведет к его повреждению. Фото: pexels
Когда мы пользуемся ноутбуком дома, почти всегда держим его включенным в розетку. Но насколько это безопасно для устройства?
Об этом написали эксперты iTechua.
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Аргументы за постоянную зарядку
В ноутбуках используется два основных типа батарей: литий-ионные и литий-полимерные, фактически функционирующие практически одинаково.
- Когда заряд батареи достигает 100%, оно прекращается, пока напряжение не упадет ниже определенного уровня.
- Если батареи полностью разрядятся в течение длительного времени, она может перейти в состояние глубокого разряда, так что вы никогда не сможете зарядить ее снова.
Аргументы против постоянной зарядки
- Каждый аккумулятор имеет конечное количество циклов зарядки и разрядки.
- Чем выше уровень заряда, тем более короткий срок службы батареи.
- Температура более 30 градусов Цельсия может нанести устройству невосполнимый ущерб.
- Microsoft заявляет, что постоянная зарядка батареи до 100% может привести к ее ускоренному разрушению.
- Apple рекомендовала не оставлять ноутбук постоянно включенным в розетку.
Новая защита батарей
- В macOS появилась функция, заряжающая MacBook на 80%, когда вы держите его включенным в розетку, и пополняет остаток заряда только тогда, когда считает необходимым.
- В Windows 11 также есть функция интеллектуальной зарядки, хотя каждый производитель ноутбуков сам решает, будет ли она реализована.
Компромиссное решение для ноутбука
- Используйте ноутбук через день поочередно либо подключенным от сети, либо питающимся от собственного аккумулятора.
- Главное следите, чтобы батарея не перегревалась.
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