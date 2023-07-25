Стоит ли постоянно держать ноутбук на зарядке

Полная разрядка аккумулятора ноутбука приведет к его повреждению. Фото: pexels

Когда мы пользуемся ноутбуком дома, почти всегда держим его включенным в розетку. Но насколько это безопасно для устройства?

Об этом написали эксперты iTechua.

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Аргументы за постоянную зарядку

В ноутбуках используется два основных типа батарей: литий-ионные и литий-полимерные, фактически функционирующие практически одинаково.

Когда заряд батареи достигает 100%, оно прекращается, пока напряжение не упадет ниже определенного уровня.

Если батареи полностью разрядятся в течение длительного времени, она может перейти в состояние глубокого разряда, так что вы никогда не сможете зарядить ее снова.

Аргументы против постоянной зарядки

Каждый аккумулятор имеет конечное количество циклов зарядки и разрядки.

Чем выше уровень заряда, тем более короткий срок службы батареи.

Температура более 30 градусов Цельсия может нанести устройству невосполнимый ущерб.

Microsoft заявляет, что постоянная зарядка батареи до 100% может привести к ее ускоренному разрушению.

Apple рекомендовала не оставлять ноутбук постоянно включенным в розетку.

Новая защита батарей

В macOS появилась функция, заряжающая MacBook на 80%, когда вы держите его включенным в розетку, и пополняет остаток заряда только тогда, когда считает необходимым.

В Windows 11 также есть функция интеллектуальной зарядки, хотя каждый производитель ноутбуков сам решает, будет ли она реализована.

Компромиссное решение для ноутбука

Используйте ноутбук через день поочередно либо подключенным от сети, либо питающимся от собственного аккумулятора.

Главное следите, чтобы батарея не перегревалась.

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