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Сложный выбор: стоит ли постоянно держать ноутбук на зарядке

25 июля 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Стоит ли постоянно держать ноутбук на зарядке
Полная разрядка аккумулятора ноутбука приведет к его повреждению. Фото: pexels
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Когда мы пользуемся ноутбуком дома, почти всегда держим его включенным в розетку. Но насколько это безопасно для устройства?

Об этом написали эксперты iTechua.

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Аргументы за постоянную зарядку

В ноутбуках используется два основных типа батарей: литий-ионные и литий-полимерные, фактически функционирующие практически одинаково.

  • Когда заряд батареи достигает 100%, оно прекращается, пока напряжение не упадет ниже определенного уровня.
  • Если батареи полностью разрядятся в течение длительного времени, она может перейти в состояние глубокого разряда, так что вы никогда не сможете зарядить ее снова.

Аргументы против постоянной зарядки

  • Каждый аккумулятор имеет конечное количество циклов зарядки и разрядки.
  • Чем выше уровень заряда, тем более короткий срок службы батареи.
  • Температура более 30 градусов Цельсия может нанести устройству невосполнимый ущерб.
  • Microsoft заявляет, что постоянная зарядка батареи до 100% может привести к ее ускоренному разрушению.
  • Apple рекомендовала не оставлять ноутбук постоянно включенным в розетку.

Новая защита батарей

  • В macOS появилась функция, заряжающая MacBook на 80%, когда вы держите его включенным в розетку, и пополняет остаток заряда только тогда, когда считает необходимым.
  • В Windows 11 также есть функция интеллектуальной зарядки, хотя каждый производитель ноутбуков сам решает, будет ли она реализована.

Компромиссное решение для ноутбука

  • Используйте ноутбук через день поочередно либо подключенным от сети, либо питающимся от собственного аккумулятора.
  • Главное следите, чтобы батарея не перегревалась.

Раньше мы писали о приложениях, которые нужно выключить, чтобы не разряжать батарею смартфона. Также мы публиковали ТОП-5 iPad, которые следует покупать в 2023 году.

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