Смартфон впав у воду: що не потрібно робити ні у якому разі

Не намагайтеся повторити цього вдома. Фото: freepik

Літня спека змушує українців відпочивати поближче до водойм, а значить випадки коли люди випадково занурюють свої смартфони у воду почастішали. Що не потрібно робити для того, щоб зберегти намочений пристрій.

Про це повідомив ITsider.

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Включати, адже виникає ризик короткого замикання та перегріву, що може привести до серйозніших наслідків для гаджета.

Сушити феном, дути всередину або намагатися витрясти воду, адже це може пошкодити чутливі елементи всередині смартфона.

Розбирати смартфон, адже навряд більшість з нас мали справу з такими складними пристроями.

Що потрібно робити, коли смартфон впав у воду

Вимкнути смартфон та (якщо це можливо) вийняти батарею.

Обернути пристрій в паперові рушники або серветки та залишити для висихання.

Якщо пристрій не працює після висихання, слід звернутися до фахівця для діагностики та ремонту смартфона.

Класи захисту смартфонів

IP67 — смартфон витримує пил та вологу.

IP68 — смартфон витримує пилу та короткочасне занурення в воду.

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