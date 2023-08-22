Смартфон впав у воду: що не потрібно робити ні у якому разі
22 серпня 2023 20:40
Не намагайтеся повторити цього вдома. Фото: freepik
Літня спека змушує українців відпочивати поближче до водойм, а значить випадки коли люди випадково занурюють свої смартфони у воду почастішали. Що не потрібно робити для того, щоб зберегти намочений пристрій.
Про це повідомив ITsider.
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- Включати, адже виникає ризик короткого замикання та перегріву, що може привести до серйозніших наслідків для гаджета.
- Сушити феном, дути всередину або намагатися витрясти воду, адже це може пошкодити чутливі елементи всередині смартфона.
- Розбирати смартфон, адже навряд більшість з нас мали справу з такими складними пристроями.
Що потрібно робити, коли смартфон впав у воду
- Вимкнути смартфон та (якщо це можливо) вийняти батарею.
- Обернути пристрій в паперові рушники або серветки та залишити для висихання.
- Якщо пристрій не працює після висихання, слід звернутися до фахівця для діагностики та ремонту смартфона.
Класи захисту смартфонів
- IP67 — смартфон витримує пил та вологу.
- IP68 — смартфон витримує пилу та короткочасне занурення в воду.
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