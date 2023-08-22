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Смартфон впав у воду: що не потрібно робити ні у якому разі

22 серпня 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Смартфон впав у воду: що не потрібно робити ні у якому разі
Не намагайтеся повторити цього вдома. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Літня спека змушує українців відпочивати поближче до водойм, а значить випадки коли люди випадково занурюють свої смартфони у воду почастішали. Що не потрібно робити для того, щоб зберегти намочений пристрій.

Про це повідомив ITsider.

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  • Включати, адже виникає ризик короткого замикання та перегріву, що може привести до серйозніших наслідків для гаджета.
  • Сушити феном, дути всередину або намагатися витрясти воду, адже це може пошкодити чутливі елементи всередині смартфона.
  • Розбирати смартфон, адже навряд більшість з нас мали справу з такими складними пристроями.

Що потрібно робити, коли смартфон впав у воду

  • Вимкнути смартфон та (якщо це можливо) вийняти батарею.
  • Обернути пристрій в паперові рушники або серветки та залишити для висихання.
  • Якщо пристрій не працює після висихання, слід звернутися до фахівця для діагностики та ремонту смартфона.

Класи захисту смартфонів

  • IP67 — смартфон витримує пил та вологу.
  • IP68 — смартфон витримує пилу та короткочасне занурення в воду.

Раніше ми писали про найкращі смартфони для фотографування у 2023 році. Також публікували рейтинг смартфонів Android за показником ціна-якість у 2023 році.

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