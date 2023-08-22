Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow Смартфон упал в воду: что не нужно делать ни в коем случае arrow

Смартфон упал в воду: что не нужно делать ни в коем случае

22 августа 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Смартфон упал в воду: что не нужно делать ни в коем случае
Не пытайтесь повторить это дома. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Летняя жара заставляет украинцев отдыхать поближе к водоемам, а значит случаи, когда люди случайно погружают свои смартфоны в воду участились. Что не нужно делать, чтобы сохранить намоченное устройство.

Об этом сообщил ITsider.

Читайте также:

Что нельзя делать с мокрым телефоном

  • Включать, ведь возникает риск короткого замыкания и перегрева, что может привести к более серьезным последствиям для гаджета.
  • Сушить феном, дуть внутрь или пытаться вытрясти воду, это может повредить чувствительные элементы внутри смартфона.
  • Разбирать смартфон, ведь вряд ли большинство из нас имели дело с такими сложными устройствами.

Что нужно делать, когда смартфон упал в воду

  • Отключить смартфон и (если это возможно) извлечь батарею.
  • Обернуть устройство в бумажные полотенца или салфетки и оставить для высыхания.
  • Если устройство не работает после высыхания, обратитесь к специалисту по диагностике и ремонту смартфона.

Классы защиты смартфонов

  • IP67 — смартфон выдерживает пыль и влагу.
  • IP68 — смартфон выдерживает пыль и кратковременное погружение в воду.

Ранее мы писали о лучших смартфонах для фотографирования в 2023 году. Также публиковали рейтинг смартфонов Android по соотношению цена-качество в 2023 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз