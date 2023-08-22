Смартфон упал в воду: что не нужно делать ни в коем случае
22 августа 2023 20:40
Не пытайтесь повторить это дома. Фото: freepik
Летняя жара заставляет украинцев отдыхать поближе к водоемам, а значит случаи, когда люди случайно погружают свои смартфоны в воду участились. Что не нужно делать, чтобы сохранить намоченное устройство.
Об этом сообщил ITsider.
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- Включать, ведь возникает риск короткого замыкания и перегрева, что может привести к более серьезным последствиям для гаджета.
- Сушить феном, дуть внутрь или пытаться вытрясти воду, это может повредить чувствительные элементы внутри смартфона.
- Разбирать смартфон, ведь вряд ли большинство из нас имели дело с такими сложными устройствами.
Что нужно делать, когда смартфон упал в воду
- Отключить смартфон и (если это возможно) извлечь батарею.
- Обернуть устройство в бумажные полотенца или салфетки и оставить для высыхания.
- Если устройство не работает после высыхания, обратитесь к специалисту по диагностике и ремонту смартфона.
Классы защиты смартфонов
- IP67 — смартфон выдерживает пыль и влагу.
- IP68 — смартфон выдерживает пыль и кратковременное погружение в воду.
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