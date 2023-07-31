Apple Watch Ultra будет существенно изменен: что планируется

Новый Apple Watch Ultra лишится лишнего веса предшественника. Фото: techcrunch

Нынешняя новинка Apple Watch Ultra будет иметь меньший вес по сравнению с предыдущей моделью. А значит, смарт-часы станут более удобными для пользователей, свидетельствует инсайд с китайского сайта социальных сетей Weibo.

Действующая модель Ultra весит 61,3 грамма, что значительно больше, чем 32 грамма 41-миллиметрового алюминиевого Apple Watch Series 8.

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Недавно аналитик Apple Минг-Чи Куо заявил, что второе поколение Apple Watch Ultra будет иметь механические части, отпечатанные на 3D-принтере.

Единственными механическими частями Apple Watch Ultra являются:

digital crown;

боковая кнопка;

кнопки действия.

Эти титановые детали сейчас обрабатываются на станках с ЧПУ. Доподлинно неизвестно, поможет ли технология 3D-печати снизить вес новых смарт-часов Apple Watch Ultra, но ожидается, что она точно сократит время производства и снизит затраты.

Apple Watch Series 8 почти вдвое легче действующей модели Ultra. Фото: rollingstone.com

Ранее мы писали, что Apple работает над созданием искусственного интеллекта. Также в сети показали, как будет смотреться новый iPhone 15.