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Sony считает, что спрос на смартфоны возобновится не раньше 2024 года

11 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Sony Group Corp: спрос на смартфоны возобновится не раньше 2024 года
В этом году Sony Group Corp создали проблемы для iPhone 15. Фото: tehnolyuks.com.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Sony Group Corp —- главный поставщик датчиков камер для смартфонов. После анализа спроса на гаджеты в Китае и США компания ожидает возобновление рынка смартфонов не раньше следующего года.

Об этом сообщил Bloomberg.

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Рынки Китая и США не восстанавливаются

"Восстановление рынка смартфонов в Китае происходит медленнее, чем мы ожидали, а условия на рынке США ухудшаются. Мы ожидали, что рынок смартфонов начнет восстанавливаться со второй половины этого финансового года. Но теперь мы считаем, что этого не произойдет как минимум до следующего года", — заявил старший генеральный менеджер по финансам Sony Садахико Хаякава.

Sony создали проблемы для iPhone 15

Ранее проблемы с выпуском датчиков для камер Sony создали проблемы производства iPhone 15.

"Кронштейн датчика изображения вызывает большую обеспокоенность. Бизнес получает высокий попутный ветер от обменных курсов, но подразделение не смогло получить прибыль", — отметил аналитик Morningstar Казунори Ито.

Ранее мы писали, что Apple работает над созданием искусственного интеллекта. Также в сети показали, как будет смотреться новый iPhone 15.

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