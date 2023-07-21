Стала відома дата виходу HTC U23: потужного смартфона за помірні гроші

Смартфон HTC U23 випускається у двох кольорах: Roland Violet та Aqua Blue. Фото: itc

HTC U23 спочатку з'явиться на Тайвані 25 липня, а згодом й на інших світових ринках. Про це повідомила HTC Taiwan на своїй сторінці у Facebook.

Характеристика HTC U23

6,7-дюймовий OLED-дисплей FHD+ 120 Гц.

Захист дисплея Gorilla Glass Victus.

Процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Оперативка 8 ГБ. оперативної пам’яті.

Внутрішня пам’ять — 128 ГБ.

Акумулятор місткістю 4600 мАг.

Швидка зарядка до 30 Вт.

Бездротова зарядка до 15 Вт.

Реверсивна зарядка.

Водо- та пилозахищеність IP67.

Подвійний динамік та 3,5-мм аудіороз’єм.

Випускається у двох кольорах: Aqua Blue та Roland Violet.

Камери

Чотири тильних камери: 108 МП з оптичною стабілізацією зображення; 8 МП надширококутна 120 градусів; 5 МП для макрозйомки; 2 МП з датчиком глибини.

Фронтальна камера: 32 МП.

Основна камера підтримує запис відео 4K з електронною стабілізацією зображення (EIS).

Камери пропонують функції: професійний режим, режим нічної зйомки, миттєвий портретний режим, ширококутні знімки 120 градусів, сповільнена та пришвидшена зйомка.

Смартфон коштуватиме дешевше за 550 дол.

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