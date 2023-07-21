Стала відома дата виходу HTC U23: потужного смартфона за помірні гроші
21 липня 2023 20:25
Смартфон HTC U23 випускається у двох кольорах: Roland Violet та Aqua Blue. Фото: itc
HTC U23 спочатку з'явиться на Тайвані 25 липня, а згодом й на інших світових ринках. Про це повідомила HTC Taiwan на своїй сторінці у Facebook.
Характеристика HTC U23
- 6,7-дюймовий OLED-дисплей FHD+ 120 Гц.
- Захист дисплея Gorilla Glass Victus.
- Процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.
- Оперативка 8 ГБ. оперативної пам’яті.
- Внутрішня пам’ять — 128 ГБ.
- Акумулятор місткістю 4600 мАг.
- Швидка зарядка до 30 Вт.
- Бездротова зарядка до 15 Вт.
- Реверсивна зарядка.
- Водо- та пилозахищеність IP67.
- Подвійний динамік та 3,5-мм аудіороз’єм.
- Випускається у двох кольорах: Aqua Blue та Roland Violet.
Камери
- Чотири тильних камери: 108 МП з оптичною стабілізацією зображення; 8 МП надширококутна 120 градусів; 5 МП для макрозйомки; 2 МП з датчиком глибини.
- Фронтальна камера: 32 МП.
- Основна камера підтримує запис відео 4K з електронною стабілізацією зображення (EIS).
- Камери пропонують функції: професійний режим, режим нічної зйомки, миттєвий портретний режим, ширококутні знімки 120 градусів, сповільнена та пришвидшена зйомка.
Смартфон коштуватиме дешевше за 550 дол.
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