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Стала відома дата виходу HTC U23: потужного смартфона за помірні гроші

21 липня 2023 20:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Стала відома дата виходу HTC U23: потужного смартфона за помірні гроші
Смартфон HTC U23 випускається у двох кольорах: Roland Violet та Aqua Blue. Фото: itc
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

HTC U23 спочатку з'явиться на Тайвані 25 липня, а згодом й на інших світових ринках. Про це повідомила HTC Taiwan на своїй сторінці у Facebook.

Характеристика HTC U23

  • 6,7-дюймовий OLED-дисплей FHD+ 120 Гц.
  • Захист дисплея Gorilla Glass Victus.
  • Процесор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.
  • Оперативка 8 ГБ. оперативної пам’яті.
  • Внутрішня пам’ять — 128 ГБ.
  • Акумулятор місткістю 4600 мАг.
  • Швидка зарядка до 30 Вт.
  • Бездротова зарядка до 15 Вт.
  • Реверсивна зарядка.
  • Водо- та пилозахищеність IP67.
  • Подвійний динамік та 3,5-мм аудіороз’єм.
  • Випускається у двох кольорах: Aqua Blue та Roland Violet.

Камери

  • Чотири тильних камери: 108 МП з оптичною стабілізацією зображення; 8 МП надширококутна 120 градусів; 5 МП для макрозйомки; 2 МП з датчиком глибини.
  • Фронтальна камера: 32 МП.
  • Основна камера підтримує запис відео 4K з електронною стабілізацією зображення (EIS).
  • Камери пропонують функції: професійний режим, режим нічної зйомки, миттєвий портретний режим, ширококутні знімки 120 градусів, сповільнена та пришвидшена зйомка.

Смартфон коштуватиме дешевше за 550 дол.

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