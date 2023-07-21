Стала известна дата выхода HTC U23: мощного смартфона за умеренные деньги

Смартфон HTC U23 выпускается в двух цветах: Roland Violet и Aqua Blue. Фото: itc

HTC U23 сначала появится на Тайване 25 июля, а впоследствии и на других мировых рынках. Об этом сообщила HTC Taiwan на своей странице в Facebook.

Характеристика HTC U23

6,7-дюймовый OLED-дисплей FHD+ 120 Гц.

Защита дисплея Gorilla Glass Victus.

Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.

Оперативка 8 ГБ. оперативная память.

Внутренняя память — 128 ГБ.

Аккумулятор емкостью 4600 мАч.

Быстрая зарядка 30 Вт.

Беспроводная зарядка до 15 Вт.

Реверсивная зарядка.

Водо- и пылезащищенность IP67.

Двойной динамик и 3,5-мм аудио разъем.

Выпускается в двух цветах: Aqua Blue и Roland Violet.

Камеры

Четыре тыльных камеры: 108 МП с оптической стабилизацией изображения; 8 МП сверхширокоугольная 120 градусов; 5 МП для макросъемки; 2 МП с датчиком глубины.

Фронтальная камера: 32 МП.

Основная камера поддерживает видеозапись 4K с электронной стабилизацией изображения (EIS).

Камеры предлагают функции: профессиональный режим, режим ночной съемки, мгновенный портретный режим, широкоугольные снимки 120 градусов, замедленная и ускоренная съемка.

Смартфон будет стоить дешевле 550 долл.

Читайте также:

Ранее мы сообщали, что вышел новый прозрачный смартфон Nothing Phone (2). Также писали, когда выйдет Новый OnePlus 12 и сколько он обойдется.