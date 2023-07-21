Стала известна дата выхода HTC U23: мощного смартфона за умеренные деньги
21 июля 2023 20:25
Смартфон HTC U23 выпускается в двух цветах: Roland Violet и Aqua Blue. Фото: itc
HTC U23 сначала появится на Тайване 25 июля, а впоследствии и на других мировых рынках. Об этом сообщила HTC Taiwan на своей странице в Facebook.
Характеристика HTC U23
- 6,7-дюймовый OLED-дисплей FHD+ 120 Гц.
- Защита дисплея Gorilla Glass Victus.
- Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.
- Оперативка 8 ГБ. оперативная память.
- Внутренняя память — 128 ГБ.
- Аккумулятор емкостью 4600 мАч.
- Быстрая зарядка 30 Вт.
- Беспроводная зарядка до 15 Вт.
- Реверсивная зарядка.
- Водо- и пылезащищенность IP67.
- Двойной динамик и 3,5-мм аудио разъем.
- Выпускается в двух цветах: Aqua Blue и Roland Violet.
Камеры
- Четыре тыльных камеры: 108 МП с оптической стабилизацией изображения; 8 МП сверхширокоугольная 120 градусов; 5 МП для макросъемки; 2 МП с датчиком глубины.
- Фронтальная камера: 32 МП.
- Основная камера поддерживает видеозапись 4K с электронной стабилизацией изображения (EIS).
- Камеры предлагают функции: профессиональный режим, режим ночной съемки, мгновенный портретный режим, широкоугольные снимки 120 градусов, замедленная и ускоренная съемка.
Смартфон будет стоить дешевле 550 долл.
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