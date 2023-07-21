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Стала известна дата выхода HTC U23: мощного смартфона за умеренные деньги

21 июля 2023 20:25
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Стала известна дата выхода HTC U23: мощного смартфона за умеренные деньги
Смартфон HTC U23 выпускается в двух цветах: Roland Violet и Aqua Blue. Фото: itc
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

HTC U23 сначала появится на Тайване 25 июля, а впоследствии и на других мировых рынках. Об этом сообщила HTC Taiwan на своей странице в Facebook.

Характеристика HTC U23

  • 6,7-дюймовый OLED-дисплей FHD+ 120 Гц.
  • Защита дисплея Gorilla Glass Victus.
  • Процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1.
  • Оперативка 8 ГБ. оперативная память.
  • Внутренняя память — 128 ГБ.
  • Аккумулятор емкостью 4600 мАч.
  • Быстрая зарядка 30 Вт.
  • Беспроводная зарядка до 15 Вт.
  • Реверсивная зарядка.
  • Водо- и пылезащищенность IP67.
  • Двойной динамик и 3,5-мм аудио разъем.
  • Выпускается в двух цветах: Aqua Blue и Roland Violet.

Камеры

  • Четыре тыльных камеры: 108 МП с оптической стабилизацией изображения; 8 МП сверхширокоугольная 120 градусов; 5 МП для макросъемки; 2 МП с датчиком глубины.
  • Фронтальная камера: 32 МП.
  • Основная камера поддерживает видеозапись 4K с электронной стабилизацией изображения (EIS).
  • Камеры предлагают функции: профессиональный режим, режим ночной съемки, мгновенный портретный режим, широкоугольные снимки 120 градусов, замедленная и ускоренная съемка.

Смартфон будет стоить дешевле 550 долл.

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