Телевізор за ціною телефона: особливості нового смартпродукту Xiaomi

Xiaomi TV EA32 коштує в Китаї 80 дол. Це 2944 грн за актуальним курсом валют. Фото: tuttoandroid

Китайський бренд Xiaomi представив новий смарттелевізор TV EA32. Ця модель отримала не флагманські опції, але головною конкурентною перевагою продукту є ціна.

Характеристики Xiaomi TV EA32

Телевізор має 32-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1366 x 768 пікселів та частотою оновлення 60 Гц.

Оснащений неназваним 4-ядерним процесором.

Оперативна пам’ять 1 ГБ.

Вбудована пам'ять 8 ГБ.

Стереодинаміки з DTS-HD

MIUI для TV 3.0

Підтримка вбудованих додатків

2-діапазонний Wi-Fi 2,4/5 ГГц.

Корпус виконаний із металу Unibody.

Раніше компанія анонсувала випуск аналогічного телевізора Xiaomi TV EA43 із більшим розміром екрана – 43 дюйми.

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Ціни в Китаї

Xiaomi TV EA32 коштує 80 дол – 2944 грн за актуальним курсом валют.

За Xiaomi TV EA43 просять 110 дол – 4048 грн.

Раніше повідомлялося, що в кінці 2023 року або на початку 2024 року Apple презентує ноутбуки MacBook і MacBook Pro з новими процесорами M3. Компанія також працює над розробкою 24-дюймового iMac та новою моделлю iMac з екраном діагоналлю понад 30 дюймів. Гурман не розповів, чи отримає техніка чипи M3, M3 Pro або M3 Ultra.

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