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Телевізор за ціною смартфона: особливості нового продукту Xiaomi

4 липня 2023 18:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Телевізор за ціною телефона: особливості нового смартпродукту Xiaomi
Xiaomi TV EA32 коштує в Китаї 80 дол. Це 2944 грн за актуальним курсом валют. Фото: tuttoandroid
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Китайський бренд Xiaomi представив новий смарттелевізор TV EA32. Ця модель отримала не флагманські опції, але головною конкурентною перевагою продукту є ціна.

Характеристики Xiaomi TV EA32

  • Телевізор має 32-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1366 x 768 пікселів та частотою оновлення 60 Гц.
  • Оснащений неназваним 4-ядерним процесором.
  • Оперативна пам’ять 1 ГБ.
  • Вбудована пам'ять 8 ГБ.
  • Стереодинаміки з DTS-HD
  • MIUI для TV 3.0
  • Підтримка вбудованих додатків
  • 2-діапазонний Wi-Fi 2,4/5 ГГц.
  • Корпус виконаний із металу Unibody.

Раніше компанія анонсувала випуск аналогічного телевізора Xiaomi TV EA43 із більшим розміром екрана – 43 дюйми.

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Ціни в Китаї

  • Xiaomi TV EA32 коштує 80 дол – 2944 грн за актуальним курсом валют.
  • За Xiaomi TV EA43 просять 110 дол – 4048 грн.

Раніше повідомлялося, що в кінці 2023 року або на початку 2024 року Apple презентує ноутбуки MacBook і MacBook Pro з новими процесорами M3. Компанія також працює над розробкою 24-дюймового iMac та новою моделлю iMac з екраном діагоналлю понад 30 дюймів. Гурман не розповів, чи отримає техніка чипи M3, M3 Pro або M3 Ultra.

Також ми писали, що ціни на iPhone 15, можливо, стануть найвищими за всю історію Apple. Причина — помітне оновлення модельної лінійки.

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