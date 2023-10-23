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Створена преміальна лінійка iPhone 15 Pro за ціною до 10810 доларів за смартфон

23 жовтня 2023 11:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Створена преміальна лінійка iPhone 15 Pro за ціною до 10810 доларів за смартфон
В редизайні телефонів iPhone 15 Pro та 15 Pro Max використані золото та шматки метеоритів. Фото: Caviar
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компанія Caviar створила ексклюзивну колекцію iPhone 15 Pro UFO Collection з преміумним редизайном смартфонів Apple. В оздобленні космічної серії використані титан, золото, діаманти та шматочки метеоритів.

Про це повідомив NotebookCheck.

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Йдеться про три варіанти дизайну — Astral, Alien та Starship — нових смартфонів Apple. Це стандартні iPhone 15 Pro та 15 Pro Max, але MagSafe та бездротова зарядка можуть не працювати, позаяк тиловий бік телефонів зазнав істотних змін.

Astral

Фото: Caviar

Телефон виконаний з титану. Спіраль Чумацького Шляху покрита 24-каратним золотом, а планети навколо неї інкрустовані уламками метеоритів різного походження, зокрема Muonionalusta, який знайшли у Швеції у 1906 році. Чорний діамант (2 мм) в центрі спіралі уособлює чорну діру.

  • Найдешевший iPhone 15 Pro серії з накопичувачем на 128 ГБ продають за 9310 доларів.
  • Найдорожчий iPhone 15 Pro Max серії з накопичувачем на 1 ТБ коштує 10810 доларів.

Alien

Фото: Caviar

Прибулець, натхненний роботами відомого швейцарського художника Ганса Ґіґера, зроблений з титану, а його очі — з фрагментів метеорита Murchison, який впав у 1969 році поблизу селища Мерчисон в Австралії.

  • Найдешевший iPhone 15 Pro серії з накопичувачем на 128 ГБ продають за 8200 доларів.
  • Найдорожчий iPhone 15 Pro Max серії з накопичувачем на 1 ТБ коштує 9700 доларів.

Starship

Фото: Caviar

Телефон прикрашений космічним кораблем, схожим на Star Destroyer з кіноепопеї "Зоряні війни". Він також виконаний з авіаційного титану з нанесеним чорним PVD покриттям.

  • Найдешевший iPhone 15 Pro серії з накопичувачем на 128 ГБ продають за 7910 доларів.
  • Найдорожчий iPhone 15 Pro Max серії з накопичувачем на 1 ТБ коштує 8410 доларів.

Як купити

Alien доступний у кількості 15 штук, Astral — 24 штуки, Starship — 99 штук. Замовлення приймаються на сайті Caviar. Кожному покупцеві послуги надає персональний менеджер.

Раніше аналітик спрогнозував, що базові моделі iPhone 16 будуть потужніші за iPhone 15 Pro Max. Також ми повідомляли, що у користувачів iPhone 15 Pro Max виникли нові проблеми.

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