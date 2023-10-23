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Создана премиальная линейка iPhone 15 Pro по цене до 10810 долларов за смартфон

23 октября 2023 11:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Создана премиальная линейка iPhone 15 Pro по цене до 10810 долларов за смартфон
В редизайне телефонов iPhone 15 Pro и 15 Pro Max использованы золото и куски метеоритов. Фото: Caviar
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Компания Caviar создала эксклюзивную коллекцию iPhone 15 Pro UFO Collection с премиумным редизайном смартфонов Apple. В украшении космической серии использованы титан, золото, бриллианты и кусочки метеоритов.

Об этом сообщил NotebookCheck.

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Речь идет о трех вариантах дизайна — Astral, Alien и Starship — новых смартфонах Apple. Это стандартные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, но MagSafe и беспроводная зарядка могут не работать, так как тыловая сторона телефонов претерпела существенные изменения.

Astral

Фото: Caviar

Телефон выполнен из титана. Спираль Млечного Пути покрыта 24-каратным золотом, а планеты вокруг нее инкрустированы обломками метеоритов разного происхождения, в том числе Muonionalusta, найденного в Швеции в 1906 году. Черный бриллиант (2 мм) в центре спирали олицетворяет черную дыру.

  • Самый дешевый iPhone 15 Pro серии с накопителем на 128 ГБ продают за 9310 долларов.
  • Самый дорогой iPhone 15 Pro Max серии с накопителем на 1 ТБ стоит 10 810 долларов.

Alien

Фото: Caviar

Пришелец, вдохновленный работами известного швейцарского художника Ганса Гигера, сделан из титана, а его глаза — из фрагментов метеорита Murchison, упавшего в 1969 году вблизи поселка Мерчисон в Австралии.

  • Самый дешевый iPhone 15 Pro серии с накопителем на 128 ГБ продают за 8200 долларов.
  • Самый дорогой iPhone 15 Pro Max серии с накопителем на 1 ТБ стоит 9700 долларов.

Starship

Фото: Caviar

Телефон украшен космическим кораблем, похожим на Star Destroyer из киноэпопеи "Звездные войны". Он также выполнен из авиационного титана с нанесенным PVD черным покрытием.

  • Самый дешевый iPhone 15 Pro серии с накопителем на 128 ГБ продают за 7910 долларов.
  • Самый дорогой iPhone 15 Pro Max серии с накопителем на 1 ТБ стоит 8410 долларов.

Как купить

Alien доступен в количестве 15 штук, Astral — 24 штуки, Starship — 99 штук. Заказы принимаются на сайте Caviar. Каждому покупателю услуги предоставляет персональный менеджер.

Ранее аналитик спрогнозировал, что базовые модели iPhone 16 будут мощнее iPhone 15 Pro Max. Также мы сообщали, что у пользователей iPhone 15 Pro Max возникли новые проблемы.

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