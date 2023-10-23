Создана премиальная линейка iPhone 15 Pro по цене до 10810 долларов за смартфон
Компания Caviar создала эксклюзивную коллекцию iPhone 15 Pro UFO Collection с премиумным редизайном смартфонов Apple. В украшении космической серии использованы титан, золото, бриллианты и кусочки метеоритов.
Об этом сообщил NotebookCheck.
Речь идет о трех вариантах дизайна — Astral, Alien и Starship — новых смартфонах Apple. Это стандартные iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, но MagSafe и беспроводная зарядка могут не работать, так как тыловая сторона телефонов претерпела существенные изменения.
Astral
Телефон выполнен из титана. Спираль Млечного Пути покрыта 24-каратным золотом, а планеты вокруг нее инкрустированы обломками метеоритов разного происхождения, в том числе Muonionalusta, найденного в Швеции в 1906 году. Черный бриллиант (2 мм) в центре спирали олицетворяет черную дыру.
- Самый дешевый iPhone 15 Pro серии с накопителем на 128 ГБ продают за 9310 долларов.
- Самый дорогой iPhone 15 Pro Max серии с накопителем на 1 ТБ стоит 10 810 долларов.
Alien
Пришелец, вдохновленный работами известного швейцарского художника Ганса Гигера, сделан из титана, а его глаза — из фрагментов метеорита Murchison, упавшего в 1969 году вблизи поселка Мерчисон в Австралии.
- Самый дешевый iPhone 15 Pro серии с накопителем на 128 ГБ продают за 8200 долларов.
- Самый дорогой iPhone 15 Pro Max серии с накопителем на 1 ТБ стоит 9700 долларов.
Starship
Телефон украшен космическим кораблем, похожим на Star Destroyer из киноэпопеи "Звездные войны". Он также выполнен из авиационного титана с нанесенным PVD черным покрытием.
- Самый дешевый iPhone 15 Pro серии с накопителем на 128 ГБ продают за 7910 долларов.
- Самый дорогой iPhone 15 Pro Max серии с накопителем на 1 ТБ стоит 8410 долларов.
Как купить
Alien доступен в количестве 15 штук, Astral — 24 штуки, Starship — 99 штук. Заказы принимаются на сайте Caviar. Каждому покупателю услуги предоставляет персональный менеджер.
Ранее аналитик спрогнозировал, что базовые модели iPhone 16 будут мощнее iPhone 15 Pro Max. Также мы сообщали, что у пользователей iPhone 15 Pro Max возникли новые проблемы.
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