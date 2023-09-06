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Створено спеціальний смартфон для авто Nio Phone: подробиці

6 вересня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Створено спеціальний смартфон для авто Nio Phone: подробиці
Смартфон Nio Phone виконуватиме функцію цифрового ключа для автомобілів Nio. Фото: ArenaEV
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Китайський виробник електрокарів Nio анонсував вихід смартфона Nio Phone. Співзасновник і президент компанії Цинь Ліхон розповів, що офіційний запуск гаджета відбудеться 21 вересня.

Про це повідомила ArenaEV.

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На думку керівника компанії Nio, смартфони можуть підвищити конкурентоспроможність їхніх електромобілів. Очікується, що між смартфонами та авто Nio буде встановлена глибока інтеграція.

Телефон Nio вже отримав схвалення від Міністерства промисловості та інформаційних технологій і навіть пройшов через програму бенчмаркінгу, яка розкрила деякі його характеристики.

Характеристики Nio Phone

  • Пристрій оснащений технологією надширокосмугового зв'язку UWB, тому він майже напевно виконуватиме функцію цифрового ключа для автомобілів Nio, отримувати точну локацію авто або використовуватиме зв'язок на коротких відстанях з іншими пристроями.
  • Смартфон працює на операційній системі Android 13.
  • Застосована технологія 5G.

Ціна Nio Phone буде нижчою за 1 тис. доларів.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S24 Ultra отримає 2 ТБ пам'яті. Також представляли ТОП 4 маловідомих китайських бренда з надійними та недорогими смартфонами.

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