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ТОП 10 смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі у серпні 2023 року

5 вересня 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 10 смартфонів, яким найбільше задоволені користувачі у серпні 2023 року
Рейтинг задоволеності смартфонами складається на основі відгуків споживачів. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Відомий бенчмарк AnTuTu склав новий рейтинг смартфонів Android, які отримали найвищі оцінки задоволеності від користувачів в серпні 2023 року. У смартфонів очікувано з'явився новий лідер.

Який смартфон став загальним улюбленцем

Перше місце посів новий Realme GT5, який лише нещодавно почав продаватися в Китаї. Пристрій набрав 97,14% гарних відгуків.

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Нагадаємо, Realme GT5 є надпотужним смартфоном, який у топовій комплектації має 24 ГБ оперативки та швидку зарядку на 240 Вт. При цьому ця версія телефону не набагато дорожча за базову модель, яка теж не пасе задніх.

Так, версія 150 Вт з конфігурацією пам'яті 12/256 ГБ або 16/512 ГБ коштує 410 та 450 доларів відповідно. А варіант 240 Вт з 24 ГБ/1 ТБ — 520 доларів.

Пристрій має Чіпсет Snapdragon 8 Gen 2 з 9-шаровою системою охолодження та плоску 6,74-дюймова AMOLED-панель з роздільною здатністю 1240 x 2772 пікселів (20:9) з піковою яскравістю 1400 ніт. Також пристрій обладнаний потужною системою камер.

Далі розташувалися:

  • Samsung Galaxy S23 Ultra: 95,88%;
  • Vivo X Fold 2: 94,78%;
  • Nubia Z50 Ultra: 93,58%;
  • Vivo X90 Pro+: 93,04%;
  • Samsung Galaxy S23: 92,73%;
  • Xiaomi 13 Pro: 91,76%;
  • Honor X40 GT: 90,99%;
  • Honor Magic5 Pro: 90,62%;
  • OnePlus 11: 90,47%.

Раніше ми писали, що Honor випустить Magic V2 Lite, який стане найдешевшим складаним смартфоном. Також повідомляли, що вийшов бюджетний смартфон з величезною оперативкою та 1 ТБ пам'яті OnePlus Ace 2 Pro.

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