Создан специальный смартфон для авто Nio Phone: подробности
Китайский производитель электрокаров Nio анонсировал выход смартфона Nio Phone. Соучредитель и президент компании Цинь Лихон рассказал, что официальный запуск гаджета состоится 21 сентября.
Об этом сообщила ArenaEV.
По мнению руководителя Nio, смартфоны могут повысить конкурентоспособность их электромобилей. Ожидается, что между смартфонами и авто Nio будет установлена глубокая интеграция.
Телефон Nio уже получил одобрение от Министерства промышленности и информационных технологий и даже прошел через программу бенчмаркинга, раскрывшую некоторые его характеристики.
Характеристики Nio Phone
- Устройство оснащено технологией сверхширокополосной связи UWB, поэтому почти наверняка будет выполнять функцию цифрового ключа для автомобилей Nio, получать точную локацию авто или использовать связь на коротких расстояниях с другими устройствами.
- Смартфон работает на операционной системе Android 13
- Применена технология 5G.
Цена Nio Phone будет ниже 1 тыс. долларов.
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