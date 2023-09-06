Создан специальный смартфон для авто Nio Phone: подробности

Смартфон Nio Phone выполняет функцию цифрового ключа для автомобилей Nio. Фото: ArenaEV

Китайский производитель электрокаров Nio анонсировал выход смартфона Nio Phone. Соучредитель и президент компании Цинь Лихон рассказал, что официальный запуск гаджета состоится 21 сентября.

Об этом сообщила ArenaEV.

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По мнению руководителя Nio, смартфоны могут повысить конкурентоспособность их электромобилей. Ожидается, что между смартфонами и авто Nio будет установлена глубокая интеграция.

Телефон Nio уже получил одобрение от Министерства промышленности и информационных технологий и даже прошел через программу бенчмаркинга, раскрывшую некоторые его характеристики.

Характеристики Nio Phone

Устройство оснащено технологией сверхширокополосной связи UWB, поэтому почти наверняка будет выполнять функцию цифрового ключа для автомобилей Nio, получать точную локацию авто или использовать связь на коротких расстояниях с другими устройствами.

Смартфон работает на операционной системе Android 13

Применена технология 5G.

Цена Nio Phone будет ниже 1 тыс. долларов.

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