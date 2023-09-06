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Создан специальный смартфон для авто Nio Phone: подробности

6 сентября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Создан специальный смартфон для авто Nio Phone: подробности
Смартфон Nio Phone выполняет функцию цифрового ключа для автомобилей Nio. Фото: ArenaEV
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Китайский производитель электрокаров Nio анонсировал выход смартфона Nio Phone. Соучредитель и президент компании Цинь Лихон рассказал, что официальный запуск гаджета состоится 21 сентября.

Об этом сообщила ArenaEV.

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По мнению руководителя Nio, смартфоны могут повысить конкурентоспособность их электромобилей. Ожидается, что между смартфонами и авто Nio будет установлена глубокая интеграция.

Телефон Nio уже получил одобрение от Министерства промышленности и информационных технологий и даже прошел через программу бенчмаркинга, раскрывшую некоторые его характеристики.

Характеристики Nio Phone

  • Устройство оснащено технологией сверхширокополосной связи UWB, поэтому почти наверняка будет выполнять функцию цифрового ключа для автомобилей Nio, получать точную локацию авто или использовать связь на коротких расстояниях с другими устройствами.
  • Смартфон работает на операционной системе Android 13
  • Применена технология 5G.

Цена Nio Phone будет ниже 1 тыс. долларов.

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