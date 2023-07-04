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Телевизор по цене смартфона: особенности нового продукта Xiaomi

4 июля 2023 18:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
Телевизор по цене телефона: особенности нового смартпродукта Xiaomi
Xiaomi TV EA32 стоит в Китае 80 дол. Это 2944 грн по актуальному курсу валют. Фото: tuttoandroid
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Китайский бренд Xiaomi представил новый смарт-телевизор TV EA32. Эта модель получила не флагманские опции, но главным конкурентным преимуществом продукта является цена.

Характеристики Xiaomi TV EA32

  • Телевизор имеет 32-дюймовый экран с разрешением 1366 x 768 пикселей и частотой обновления 60 Гц.
  • Оснащен неназванным 4-ядерным процессором.
  • Оперативная память — 1 ГБ.
  • Встроенная память — 8 ГБ.
  • Стереодинамики с DTS-HD.
  • MIUI для TV 3.0.
  • Поддержка встроенных приложений.
  • 2-диапазонный Wi-Fi 2,4/5 ГГц.
  • Корпус выполнен из металла Unibody.

Ранее компания анонсировала выпуск аналогичного телевизора Xiaomi TV EA43 с большим размером экрана — 43 дюйма.

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Цены в Китае

  • Xiaomi TV EA32 стоит 80 долл. — 2944 грн по актуальному курсу валют.
  • За Xiaomi TV EA43 просят 110 долл. —  4048 грн.

Ранее сообщалось, что в конце 2023 года или начале 2024 года Apple презентует ноутбуки MacBook и MacBook Pro с новыми процессорами M3. Компания также работает над разработкой 24-дюймового iMac и новой моделью iMac с диагональю свыше 30 дюймов. Гурман не рассказал, получит ли техника чипы M3, M3 Pro или M3 Ultra.

Также мы писали, что цены на iPhone 15, возможно, станут самыми высокими за всю историю Apple. Причина — заметное обновление модельной линейки.

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