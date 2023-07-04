Телевизор по цене телефона: особенности нового смартпродукта Xiaomi

Xiaomi TV EA32 стоит в Китае 80 дол. Это 2944 грн по актуальному курсу валют. Фото: tuttoandroid

Китайский бренд Xiaomi представил новый смарт-телевизор TV EA32. Эта модель получила не флагманские опции, но главным конкурентным преимуществом продукта является цена.

Характеристики Xiaomi TV EA32

Телевизор имеет 32-дюймовый экран с разрешением 1366 x 768 пикселей и частотой обновления 60 Гц.

Оснащен неназванным 4-ядерным процессором.

Оперативная память — 1 ГБ.

Встроенная память — 8 ГБ.

Стереодинамики с DTS-HD.

MIUI для TV 3.0.

Поддержка встроенных приложений.

2-диапазонный Wi-Fi 2,4/5 ГГц.

Корпус выполнен из металла Unibody.

Ранее компания анонсировала выпуск аналогичного телевизора Xiaomi TV EA43 с большим размером экрана — 43 дюйма.

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Цены в Китае

Xiaomi TV EA32 стоит 80 долл. — 2944 грн по актуальному курсу валют.

За Xiaomi TV EA43 просят 110 долл. — 4048 грн.

Ранее сообщалось, что в конце 2023 года или начале 2024 года Apple презентует ноутбуки MacBook и MacBook Pro с новыми процессорами M3. Компания также работает над разработкой 24-дюймового iMac и новой моделью iMac с диагональю свыше 30 дюймов. Гурман не рассказал, получит ли техника чипы M3, M3 Pro или M3 Ultra.

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