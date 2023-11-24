Лайфхак: какие проблемы возникают в iPhone 15 и как их решить своими силами

С рядом проблем с iPhone 15 владелец телефона может справиться сам. Фото: itc.ua

Пользователи iPhone 15 вместе с новым смартфоном от Apple получили несколько проблем, например, медленную скорость Wi-Fi или изменение цвета корпуса телефона. Хорошо, что подавляющее большинство неприятностей пользователи могут решить самостоятельно.

Об этом написал ITechua.

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Зарядка смартфона

При замедленной зарядке или внезапной перезагрузке во время зарядки рекомендуется использовать официальное 20 Вт зарядное устройство Apple и кабель USB-C, которым комплектуется телефон.

Следует избегать использования внешних аккумуляторов с портом Type-C, поскольку функция обратной зарядки iPhone может мешать процессу.

Медленный Wi-Fi

Если Wi-Fi медленный или работает с нестабильной скоростью, сначала попробуйте перезагрузить устройство или выключить и снова включить Wi-Fi.

Следует отключить функцию Private Relay в iCloud, если она активирована, ведь она может замедлять интернет.

Apple CarPlay не подключается

Если возникают проблемы с подключением или задержками в работе CarPlay, рекомендуется использовать качественный кабель передачи данных: или оригинальный Apple, или Belkin, при необходимости в переходнике с USB-A на USB-C.

Уведомления не исчезают

Если сообщения остаются активными даже после их просмотра, выключите уведомления в настройках, перезагрузите телефон и снова включите уведомления.

Изменился цвет титанового корпуса

Если на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max изменился цвет рамки, рекомендуется регулярно очищать телефон мягкой слегка влажной не ворсистой тканью.

Ранее аналитик спрогнозировал, что базовые модели iPhone 16 будут мощнее iPhone 15 Pro Max. Также мы сообщали, что у пользователей iPhone 15 Pro Max возникли новые проблемы.