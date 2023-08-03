ТОП-10 лучших Android смартфонов в июле 2023 года

Игровой смартфон Red Magic 8S Pro в очередной раз занял первое место в рейтинге AnTuTu. Фото: gagadget

Известный бенчмарк AnTuTu выпустил свежий рейтинг смартфонов Android за июль 2023 года. Устройства оценивались по среднему значению всех данных о нем.

Премиальные модели

Игровой смартфон Red Magic 8S Pro снова занял первое место — его средний результат составил 1633002 балла. Успех устройства объясняется использованием в нем сверхсовременного процессора Snapdragon 8 Gen2. За ним на пьедестале оказались:

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iQOO 11S — 1629470 баллов;

vivo X90 Pro+ — 1611508 баллов.

Бюджетные смартфоны

Redmi Note 12 Turbo — 1150430 баллов;

Realme GT Neo5 SE — 1131196 баллов;

iQOO Neo7 SE — 949420 баллов.

Что такое Red Magic 8Pro+

Один из лучших флагманских телефонов Android в этом году с современной технологией селфи-камеры под дисплеем и активной системой охлаждения в дополнение к такому оборудованию как Snapdragon 8Gen2, LPPD5X и UFS 4.0.

Полноэкранный 6,8-дюймовый дисплей AMOLED с гибким прямым экраном и UDC-камерой, поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 960 Гц.

Использует технологию жидкостного охлаждения VC с двойным насосом на уровне 3D-льда, воздухопровод полного проникновения и центробежные вентиляторы, чтобы эффективно снизить температуру корпуса и обеспечить долгие часы игры без перегрева.

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