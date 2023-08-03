Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Гаджеты arrow ТОП-10 лучших Android смартфонов в июле 2023 года arrow

ТОП-10 лучших Android смартфонов в июле 2023 года

3 августа 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП-10 лучших Android смартфонов в июле 2023 года
Игровой смартфон Red Magic 8S Pro в очередной раз занял первое место в рейтинге AnTuTu. Фото: gagadget
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Известный бенчмарк AnTuTu выпустил свежий рейтинг смартфонов Android за июль 2023 года. Устройства оценивались по среднему значению всех данных о нем.

Премиальные модели

Игровой смартфон Red Magic 8S Pro снова занял первое место — его средний результат составил 1633002 балла. Успех устройства объясняется использованием в нем сверхсовременного процессора Snapdragon 8 Gen2. За ним на пьедестале оказались:

Читайте также:
  • iQOO 11S — 1629470 баллов;
  • vivo X90 Pro+ — 1611508 баллов.

Бюджетные смартфоны

  • Redmi Note 12 Turbo — 1150430 баллов;
  • Realme GT Neo5 SE — 1131196 баллов;
  • iQOO Neo7 SE — 949420 баллов.

Что такое Red Magic 8Pro+

  • Один из лучших флагманских телефонов Android в этом году с современной технологией селфи-камеры под дисплеем и активной системой охлаждения в дополнение к такому оборудованию как Snapdragon 8Gen2, LPPD5X и UFS 4.0.
  • Полноэкранный 6,8-дюймовый дисплей AMOLED с гибким прямым экраном и UDC-камерой, поддерживает частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 960 Гц.
  • Использует технологию жидкостного охлаждения VC с двойным насосом на уровне 3D-льда, воздухопровод полного проникновения и центробежные вентиляторы, чтобы эффективно снизить температуру корпуса и обеспечить долгие часы игры без перегрева.

Ранее мы сообщали, что вышел новый прозрачный смартфон Nothing Phone (2). Также писали, когда выйдет Новый OnePlus 12 и во сколько он обойдется.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Команда единомышленников: Вадим Столар рассказал о тех, с кем воплощает благотворительные проекты

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз