ТОП 10 найкращих кнопкових телефонів у 2023 році

Простий кнопковий телефон має свої переваги перед смартфоном. Фото: Nokia

Коли більшість людей сьогодні говорять про телефони, насправді мають на увазі смартфони. Але кнопковий телефон може бути чудовим варіантом, якщо ви хочете відпочити від яскравих екранів на кілька днів або перевірити, чи зможете ви прожити без смартфона довше.

Рейтинг склали експерти Tech Advisor.

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Дзвінки та тексти — дві основні функції кнопкового телефона, як в часи до появи смартфонів. Деякі прості телефони мають додаткові функції: камера, радіо або навіть прості ігри. Але головна його перевага полягає в тому, що вам не доведеться мати справу з усіма відволікаючими факторами сучасного смартфона.

Більшість кнопкових телефонів мають набагато менші кольорові дисплеї або взагалі дисплеї E-Ink. Зазвичай на таких телефонах немає магазину застосунків, хоча на деяких моделях ви зможете отримати доступ до кількох додатків.

Є ще дві переваги кнопкових телефонів над смартфонами. насамперед ціна, причому більшість з них значно доступніша, навіть за бюджетні смартфони. Інша — час автономної роботи, адже більшість з них працюють принаймні кілька днів на одному заряді.

1. Nokia 2660 Flip

Найкращий з кращих

Фото: techadvisor.com

Плюси

Компактний.

Великі кнопки.

Кнопка SOS.

Тижневий заряд акумулятора.

Мінуси

Кнопка гучності занадто легко стукає.

Дешеве відчуття.

Ціна: 75 доларів.

2. Nokia 8210 4G

Найкраща автономність

Фото: techadvisor.com

Плюси

Компактний.

Великий яскравий екран.

Понад тиждень заряду акумулятора.

Мінуси

Маленькі кнопки.

Ціна: 66 доларів.

3. Doro 6880

Найкраща якість збірки

Фото: techadvisor.com

Плюси

Відмінна якість збірки.

Поставляється із зарядною док-станцією.

Найкраща якість дзвінків.

Кнопка SOS.

Мінуси

Виглядає як іграшка.

Ціна: 87 доларів.

Також до ТОП 10 потрапили:

Punkt MP02 — найстильніший.

— найстильніший. Light Phone 2 — найунікальніший.

— найунікальніший. Emporia Simplicity — найкращий за простоту використання.

— найкращий за простоту використання. Unihertz Jelly 2E — найкращий для додатків для смартфонів.

— найкращий для додатків для смартфонів. Doro 8100 — простий у використанні Android.

— простий у використанні Android. Sonim XP3plus — найкращий за довговічність.

— найкращий за довговічність. Nokia 6310 — класичний дизайн Nokia.

Раніше ми писали про ТОП 10 найбільш продаваних смартфонів у 2023 році. Також представляли ТОП 10 смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі у серпні 2023 року.