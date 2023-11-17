ТОП 10 лучших кнопочных телефонов в 2023 году

Простой кнопочный телефон имеет преимущества перед смартфоном. Фото: Nokia

Когда большинство людей сегодня говорят о телефонах, в действительности имеют в виду смартфоны. Но кнопочный телефон может быть отличным вариантом, если вы хотите отдохнуть от ярких экранов на несколько дней или проверить, сможете ли вы прожить без смартфона подольше.

Рейтинг составили эксперты Tech Advisor.

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Звонки и тексты — две основные функции кнопочного телефона, как в период до появления смартфонов. Некоторые простые телефоны имеют дополнительные функции: камеру, радио или даже простые игры. Но главное его преимущество состоит в том, что вам не придется сталкиваться со всеми отвлекающими факторами современного смартфона.

Большинство кнопочных телефонов имеют гораздо меньшие цветные дисплеи или дисплеи E-Ink. Обычно на таких телефонах нет магазина приложений, хотя на некоторых моделях вы можете получить доступ к нескольким.

Есть еще два преимущества кнопочных телефонов над смартфонами. прежде всего цена, причем большинство из них гораздо доступнее, даже бюджетных смартфонов. Другое время автономной работы, ведь большинство из них работают по крайней мере несколько дней на одном заряде.

1. Nokia 2660 Flip

Лучший из лучших

Фото: techadvisor.com

Плюсы

Компактный.

Большие кнопки.

Кнопка SOS.

Недельный заряд аккумулятора.

Минусы

Кнопка громкости слишком легко стучится.

Дешевое ощущение.

Цена: 75 долларов.

2. Nokia 8210 4G

Лучшая автономность

Фото: techadvisor.com

Плюсы

Компактный.

Большой яркий экран.

Более недели заряда аккумулятора.

Минусы

Маленькие кнопки.

Цена: 66 долларов.

3. Doro 6880

Лучшее качество сборки

Фото: techadvisor.com

Плюсы

Отличное качество сборки.

Поставляется с зарядной док-станцией.

Лучшее качество звонков.

Кнопка SOS.

Минусы

Выглядит как игрушка.

Цена: 87 долларов.

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Punkt MP02 — самый стильный.

— самый стильный. Light Phone 2 — самый уникальный.

— самый уникальный. Emporia Simplicity — лучший простота использования.

— лучший простота использования. Unihertz Jelly 2E — лучший для приложений для смартфонов.

— лучший для приложений для смартфонов. Doro 8100 — прост в использовании Android.

— прост в использовании Android. Sonim XP3plus — лучший за долговечность.

— лучший за долговечность. Nokia 6310 — классический дизайн Nokia.

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