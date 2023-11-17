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ТОП 10 лучших кнопочных телефонов в 2023 году

17 ноября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 10 лучших кнопочных телефонов в 2023 году
Простой кнопочный телефон имеет преимущества перед смартфоном. Фото: Nokia
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Когда большинство людей сегодня говорят о телефонах, в действительности имеют в виду смартфоны. Но кнопочный телефон может быть отличным вариантом, если вы хотите отдохнуть от ярких экранов на несколько дней или проверить, сможете ли вы прожить без смартфона подольше.

Рейтинг составили эксперты Tech Advisor.

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Звонки и тексты — две основные функции кнопочного телефона, как в период до появления смартфонов. Некоторые простые телефоны имеют дополнительные функции: камеру, радио или даже простые игры. Но главное его преимущество состоит в том, что вам не придется сталкиваться со всеми отвлекающими факторами современного смартфона.

Большинство кнопочных телефонов имеют гораздо меньшие цветные дисплеи или дисплеи E-Ink. Обычно на таких телефонах нет магазина приложений, хотя на некоторых моделях вы можете получить доступ к нескольким.

Есть еще два преимущества кнопочных телефонов над смартфонами. прежде всего цена, причем большинство из них гораздо доступнее, даже бюджетных смартфонов. Другое время автономной работы, ведь большинство из них работают по крайней мере несколько дней на одном заряде.

1. Nokia 2660 Flip

Лучший из лучших

Фото: techadvisor.com

Плюсы

  • Компактный.
  • Большие кнопки.
  • Кнопка SOS.
  • Недельный заряд аккумулятора.

Минусы

  • Кнопка громкости слишком легко стучится.
  • Дешевое ощущение.

Цена: 75 долларов.

2. Nokia 8210 4G

Лучшая автономность

Фото: techadvisor.com

Плюсы

  • Компактный.
  • Большой яркий экран.
  • Более недели заряда аккумулятора.

Минусы

  • Маленькие кнопки.

Цена: 66 долларов.

3. Doro 6880

Лучшее качество сборки

Фото: techadvisor.com

Плюсы

  • Отличное качество сборки.
  • Поставляется с зарядной док-станцией.
  • Лучшее качество звонков.
  • Кнопка SOS.

Минусы

  • Выглядит как игрушка.

Цена: 87 долларов.

Также в ТОП 10 попали:

  • Punkt MP02 — самый стильный.
  • Light Phone 2 — самый уникальный.
  • Emporia Simplicity — лучший простота использования.
  • Unihertz Jelly 2E — лучший для приложений для смартфонов.
  • Doro 8100 — прост в использовании Android.
  • Sonim XP3plus — лучший за долговечность.
  • Nokia 6310 — классический дизайн Nokia.

Ранее мы писали о ТОП 10 самых продаваемых смартфонов в 2023 году. Также представляли ТОП 10 смартфонов, которыми наиболее довольны пользователи в августе 2023 года.

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