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ТОП-10 найпопулярніших смартфонів світу у 2023 році

7 грудня 2023 20:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП-10 найпопулярніших смартфонів світу у 2023 році
В першу десятку популярних смартфонів разом з пристроями Apple й Samsung потрапив Redmi 12C за ціною 100 доларів. Фото: gsmchina.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Агентство Counterpoint Research склало рейтинг найбільш продаваних смартфонів III кварталу 2023 року. За єдиним винятком першу десятку між собою переділили Apple та Samsung.

Результати дослідження викладені на сайті агентства.

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Найпопулярнішим смартфоном у світі став iPhone 14, який зайняв 4% від усіх глобальних продажів телефонів. За ним розташувалися:

  • iPhone 14 Pro Max;
  • iPhone 14 Pro;
  • iPhone 13.

Місця з четвертого по восьме та десяту позицію посіли недорогі моделі Samsung:

  • Galaxy A14;
  • Galaxy A14 5G;
  • Galaxy A54;
  • Galaxy, a04e;
  • Galaxy A34.

Несподівано на дев'яте місце піднявся смартфон Xiaomi — дуже дешевий Redmi 12С. У чому феномен цього телефона. Він коштує близько 100 доларів, але при цьому отримав:

  • великий дисплей 6,71";
  • подвійну основну камеру (50 МП + 0.1 МП), що підтримує портретну зйомку;
  • містку батарею 5000 мАг, якої вистачає на кілька днів автономної роботи смартфона;
  • підтримку різних кодеків Bluetooth та роботи NFC;
  • практичний приємний дизайн.
Інфографіка: Counterpoint Research

Раніше ми публікували рейтинг бюджетних смартфонів з якісними камерами та список кращих кнопкових телефонів у 2023 році.

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