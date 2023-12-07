ТОП-10 найпопулярніших смартфонів світу у 2023 році

В першу десятку популярних смартфонів разом з пристроями Apple й Samsung потрапив Redmi 12C за ціною 100 доларів. Фото: gsmchina.com

Агентство Counterpoint Research склало рейтинг найбільш продаваних смартфонів III кварталу 2023 року. За єдиним винятком першу десятку між собою переділили Apple та Samsung.

Результати дослідження викладені на сайті агентства.

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Найпопулярнішим смартфоном у світі став iPhone 14, який зайняв 4% від усіх глобальних продажів телефонів. За ним розташувалися:

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 14 Pro;

iPhone 13.

Місця з четвертого по восьме та десяту позицію посіли недорогі моделі Samsung:

Galaxy A14;

Galaxy A14 5G;

Galaxy A54;

Galaxy, a04e;

Galaxy A34.

Несподівано на дев'яте місце піднявся смартфон Xiaomi — дуже дешевий Redmi 12С. У чому феномен цього телефона. Він коштує близько 100 доларів, але при цьому отримав:

великий дисплей 6,71";

подвійну основну камеру (50 МП + 0.1 МП), що підтримує портретну зйомку;

містку батарею 5000 мАг, якої вистачає на кілька днів автономної роботи смартфона;

підтримку різних кодеків Bluetooth та роботи NFC;

практичний приємний дизайн.

Інфографіка: Counterpoint Research

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