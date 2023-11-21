ТОП 5 бюджетних смартфонів з якісними камерами
21 листопада 2023 17:50
Не обов'язково мати купу камер на телефоні, щоб робити гарні фото. Фото: medium.com
Камери смартфонів швидко вдосконалюються, конкуруючи зі спеціалізованими пристроями. Не обов'язково витрачати великі гроші на дорогі пристрої, адже існує багато чудових бюджетних телефонів з гарними камерами.
Про це написав Android Authority.
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1. Google Pixel 7a
Ціна 499 доларів.
Плюси
- Найкращий камерофон вартістю до 500 доларів.
- Висока продуктивність і багато оперативної пам'яті.
- Акуратний розмір і дизайн.
Мінуси
- Повільна дротова зарядка, ще повільніша бездротова.
- Посередній час автономної роботи.
- Чипсет Tensor G2 гріється.
2. Samsung Galaxy A54 5G
Ціна 449,99 долара.
Плюси
- Дизайн у стилі Galaxy S23.
- Насичений кольорами, плавний дисплей.
- Сильна основна камера.
Мінуси
- Схильний до перенасичення камери.
- Дешева пластикова рамка.
- Немає бездротової зарядки.
3. Samsung Galaxy A34 5G
Ціна 382 долари.
Плюси
- Фантастичний час автономної роботи.
- Міцний, водонепроникний корпус.
- Довгострокова обіцянка оновлення.
Мінуси
- Погана якість зображення в умовах низької освітленості.
- Надзвичайно низька швидкість заряджання.
- Посередні додаткові камери.
4. Apple iPhone SE (2022)
Ціна 429 доларів.
Плюси
- Чипсет A15 Bionic.
- Touch ID.
- Покращений час автономної роботи.
Мінуси
- Надзвичайно застарілий дизайн.
- Тісний дисплей з низькою роздільною здатністю.
- Негнучка камера.
5. Samsung Galaxy A14 5G
Ціна 200 доларів.
Плюси
- Міцна основна камера.
- Чіткий дисплей.
- Гарний час автономної роботи.
Мінуси
- Дешева конструкція.
- Поганий моно динамік.
- Скромна зарядка.
Раніше ми писали про ТОП 10 найбільш продаваних смартфонів у 2023 році. Також представляли ТОП 10 смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі.
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