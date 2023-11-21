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ТОП 5 бюджетних смартфонів з якісними камерами

21 листопада 2023 17:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 бюджетних смартфонів з якісними камерами
Не обов'язково мати купу камер на телефоні, щоб робити гарні фото. Фото: medium.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Камери смартфонів швидко вдосконалюються, конкуруючи зі спеціалізованими пристроями. Не обов'язково витрачати великі гроші на дорогі пристрої, адже існує багато чудових бюджетних телефонів з гарними камерами.

Про це написав Android Authority.

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1. Google Pixel 7a

Ціна 499 доларів.

Фото: cnn.com

Плюси

  • Найкращий камерофон вартістю до 500 доларів.
  • Висока продуктивність і багато оперативної пам'яті.
  • Акуратний розмір і дизайн.

Мінуси

  • Повільна дротова зарядка, ще повільніша бездротова.
  • Посередній час автономної роботи.
  • Чипсет Tensor G2 гріється.

2. Samsung Galaxy A54 5G

Ціна 449,99 долара.

Фото: gsmarena.com

Плюси

  • Дизайн у стилі Galaxy S23.
  • Насичений кольорами, плавний дисплей.
  • Сильна основна камера.

Мінуси

  • Схильний до перенасичення камери.
  • Дешева пластикова рамка.
  • Немає бездротової зарядки.

3. Samsung Galaxy A34 5G

Ціна 382 долари.

Фото: thehindu.com

Плюси

  • Фантастичний час автономної роботи.
  • Міцний, водонепроникний корпус.
  • Довгострокова обіцянка оновлення.

Мінуси

  • Погана якість зображення в умовах низької освітленості.
  • Надзвичайно низька швидкість заряджання.
  • Посередні додаткові камери.

4. Apple iPhone SE (2022)

Ціна 429 доларів.

Фото: mobilesyrup.com

Плюси

  • Чипсет A15 Bionic.
  • Touch ID.
  • Покращений час автономної роботи.

Мінуси

  • Надзвичайно застарілий дизайн.
  • Тісний дисплей з низькою роздільною здатністю.
  • Негнучка камера.

5. Samsung Galaxy A14 5G

Ціна 200 доларів.

Фото: gsmarena.com

Плюси

  • Міцна основна камера.
  • Чіткий дисплей.
  • Гарний час автономної роботи.

Мінуси

  • Дешева конструкція.
  • Поганий моно динамік.
  • Скромна зарядка.

Раніше ми писали про ТОП 10 найбільш продаваних смартфонів у 2023 році. Також представляли ТОП 10 смартфонів, якими найбільше задоволені користувачі.

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