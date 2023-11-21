ТОП 5 бюджетних смартфонів з якісними камерами

Не обов'язково мати купу камер на телефоні, щоб робити гарні фото. Фото: medium.com

Камери смартфонів швидко вдосконалюються, конкуруючи зі спеціалізованими пристроями. Не обов'язково витрачати великі гроші на дорогі пристрої, адже існує багато чудових бюджетних телефонів з гарними камерами.

Про це написав Android Authority.

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1. Google Pixel 7a

Ціна 499 доларів.

Фото: cnn.com

Плюси

Найкращий камерофон вартістю до 500 доларів.

Висока продуктивність і багато оперативної пам'яті.

Акуратний розмір і дизайн.

Мінуси

Повільна дротова зарядка, ще повільніша бездротова.

Посередній час автономної роботи.

Чипсет Tensor G2 гріється.

2. Samsung Galaxy A54 5G

Ціна 449,99 долара.

Фото: gsmarena.com

Плюси

Дизайн у стилі Galaxy S23.

Насичений кольорами, плавний дисплей.

Сильна основна камера.

Мінуси

Схильний до перенасичення камери.

Дешева пластикова рамка.

Немає бездротової зарядки.

3. Samsung Galaxy A34 5G

Ціна 382 долари.

Фото: thehindu.com

Плюси

Фантастичний час автономної роботи.

Міцний, водонепроникний корпус.

Довгострокова обіцянка оновлення.

Мінуси

Погана якість зображення в умовах низької освітленості.

Надзвичайно низька швидкість заряджання.

Посередні додаткові камери.

4. Apple iPhone SE (2022)

Ціна 429 доларів.

Фото: mobilesyrup.com

Плюси

Чипсет A15 Bionic.

Touch ID.

Покращений час автономної роботи.

Мінуси

Надзвичайно застарілий дизайн.

Тісний дисплей з низькою роздільною здатністю.

Негнучка камера.

5. Samsung Galaxy A14 5G

Ціна 200 доларів.

Фото: gsmarena.com

Плюси

Міцна основна камера.

Чіткий дисплей.

Гарний час автономної роботи.

Мінуси

Дешева конструкція.

Поганий моно динамік.

Скромна зарядка.

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