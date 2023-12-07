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ТОП-10 самых популярных смартфонов мира в 2023 году

7 декабря 2023 20:50
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП-10 самых популярных смартфонов мира в 2023 году
В первую десятку популярных смартфонов вместе с устройствами Apple и Samsung попал Redmi 12C по цене 100 долларов. Фото: gsmchina.com
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Агентство Counterpoint Research составило рейтинг самых продаваемых смартфонов III квартала 2023 года. С единственным исключением первую десятку между собой переделили Apple и Samsung.

Результаты исследования изложены на сайте агентства.

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Самым популярным смартфоном в мире стал iPhone 14, занявший 4% от всех глобальных продаж телефонов. За ним расположились:

  • iPhone 14 Pro Max;
  • iPhone 14 Pro;
  • iPhone 13.

Места с четвертого по восьмое и десятое место заняли недорогие модели Samsung:

  • Galaxy A14;
  • Galaxy A14 5G;
  • Galaxy A54;
  • Galaxy, a04e;
  • Galaxy A34.

Неожиданно на девятое место поднялся смартфон Xiaomi — очень дешевый Redmi 12С. В чем парадокс этого телефона. Он стоит около 100 долларов, но при этом получил:

  • большой дисплей 6,71";
  • двойную основную камеру (50 МП + 0.1 МП), поддерживающую портретную съемку;
  • вместительную батарею 5000 мАч, которой хватает на несколько дней автономной работы смартфона;
  • поддержка различных кодеков Bluetooth и работы NFC;
  • практичный приятный дизайн.
Инфографика: Counterpoint Research

Ранее мы публиковали рейтинг бюджетных смартфонов с качественными камерами и список лучших кнопочных телефонов в 2023 году.

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