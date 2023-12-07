ТОП-10 самых популярных смартфонов мира в 2023 году
Агентство Counterpoint Research составило рейтинг самых продаваемых смартфонов III квартала 2023 года. С единственным исключением первую десятку между собой переделили Apple и Samsung.
Результаты исследования изложены на сайте агентства.
Самым популярным смартфоном в мире стал iPhone 14, занявший 4% от всех глобальных продаж телефонов. За ним расположились:
- iPhone 14 Pro Max;
- iPhone 14 Pro;
- iPhone 13.
Места с четвертого по восьмое и десятое место заняли недорогие модели Samsung:
- Galaxy A14;
- Galaxy A14 5G;
- Galaxy A54;
- Galaxy, a04e;
- Galaxy A34.
Неожиданно на девятое место поднялся смартфон Xiaomi — очень дешевый Redmi 12С. В чем парадокс этого телефона. Он стоит около 100 долларов, но при этом получил:
- большой дисплей 6,71";
- двойную основную камеру (50 МП + 0.1 МП), поддерживающую портретную съемку;
- вместительную батарею 5000 мАч, которой хватает на несколько дней автономной работы смартфона;
- поддержка различных кодеков Bluetooth и работы NFC;
- практичный приятный дизайн.
Ранее мы публиковали рейтинг бюджетных смартфонов с качественными камерами и список лучших кнопочных телефонов в 2023 году.
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