ТОП-10 самых популярных смартфонов мира в 2023 году

В первую десятку популярных смартфонов вместе с устройствами Apple и Samsung попал Redmi 12C по цене 100 долларов. Фото: gsmchina.com

Агентство Counterpoint Research составило рейтинг самых продаваемых смартфонов III квартала 2023 года. С единственным исключением первую десятку между собой переделили Apple и Samsung.

Результаты исследования изложены на сайте агентства.

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Самым популярным смартфоном в мире стал iPhone 14, занявший 4% от всех глобальных продаж телефонов. За ним расположились:

iPhone 14 Pro Max;

iPhone 14 Pro;

iPhone 13.

Места с четвертого по восьмое и десятое место заняли недорогие модели Samsung:

Galaxy A14;

Galaxy A14 5G;

Galaxy A54;

Galaxy, a04e;

Galaxy A34.

Неожиданно на девятое место поднялся смартфон Xiaomi — очень дешевый Redmi 12С. В чем парадокс этого телефона. Он стоит около 100 долларов, но при этом получил:

большой дисплей 6,71";

двойную основную камеру (50 МП + 0.1 МП), поддерживающую портретную съемку;

вместительную батарею 5000 мАч, которой хватает на несколько дней автономной работы смартфона;

поддержка различных кодеков Bluetooth и работы NFC;

практичный приятный дизайн.

Инфографика: Counterpoint Research

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