ТОП 3 самых мощных смартфонов в 2023 году

Xiaomi 14 обогнал конкурентов с большим отрывом. Фото: ttt.ua

Известный бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг самых мощных смартфонов. Первые два места заняли модели линейки Xiaomi 14.

Об этом сообщил сайт бенчмарка.

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1. Xiaomi 14

Количество баллов: 1997427

Фото: Xiaomi

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Максимальная частота 3300 МГц.

CPU-ядер 8 (1+3+2+2).

6,36-дюймовый AMOLED-дисплей.

Частота обновления 120 Гц.

Заявленная яркость 3000 нит.

Оперативка 8/12/16 ГБ.

Накопитель 256/512/1024 ГБ

Батарея 4610 мАч.

Мощность зарядки 90 Вт.

Быстрая зарядка 50% за 13 минут.

Плюсы

Компактный, легкий корпус с флагманской влагозащитой.

Лазерный автофокус, оптический зум и отличная стабилизация.

Беспроводная и реверсивная зарядки.

Минусы

Нет автофокуса на сверхширокоугольной камере.

2. Xiaomi 14 Pro

Количество баллов: 1985014

Фото: Xiaomi

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Максимальная частота 3300 МГц.

CPU-ядер 8 (1+3+2+2).

6,73-дюймовый AMOLED-дисплей.

Частота обновления 120 Гц.

Заявленная яркость 3000 нит.

Оперативка 12/16 ГБ.

Накопитель 256/512/1024 ГБ.

Батарея 4880 мАч.

Мощность зарядки 120 Вт.

Быстрая зарядка 50% за 8 минут.

Плюсы

Построен на самом мощном процессоре Snapdragon, работающем в тандеме с быстрой памятью.

Влагозащищенный корпус, рамка которого выполнена из титана или алюминия.

Есть мощная быстрая проводная и беспроводная зарядки.

Минусы

Отсутствует 5-кратный зум основной камеры.

Имеет большие габариты и вес.

3. OnePlus Ace 2

Количество баллов: 1663507

Фото: OnePlus

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Макс. частота 3190 МГц.

CPU-ядер 8 (1+3+4).

6,74-дюймовый AMOLED-дисплей.

Частота обновления 120 Гц.

Заявленная яркость 500 нит.

Оперативка 12/16 ГБ.

Накопитель 256/512 ГБ

Батарея 5000 мАч.

Мощность зарядки 100 Вт.

Быстрая зарядка 50% за 9 минут.

Плюсы

Качественная панель с высокой яркостью и поддержкой DC Dimming.

Экран имеет адаптивную частоту, которая при необходимости снижается до 40 Гц.

Камера делает детализированные фотоснимки и имеет хорошую стабилизацию.

Динамики обладают чистым звучанием.

Минусы

Нет телеобъектива.

Нет беспроводной зарядки.

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