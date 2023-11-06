ТОП 3 самых мощных смартфонов в 2023 году
6 ноября 2023 20:40
Xiaomi 14 обогнал конкурентов с большим отрывом. Фото: ttt.ua
Известный бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг самых мощных смартфонов. Первые два места заняли модели линейки Xiaomi 14.
Об этом сообщил сайт бенчмарка.
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1. Xiaomi 14
Количество баллов: 1997427
- Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
- Максимальная частота 3300 МГц.
- CPU-ядер 8 (1+3+2+2).
- 6,36-дюймовый AMOLED-дисплей.
- Частота обновления 120 Гц.
- Заявленная яркость 3000 нит.
- Оперативка 8/12/16 ГБ.
- Накопитель 256/512/1024 ГБ
- Батарея 4610 мАч.
- Мощность зарядки 90 Вт.
- Быстрая зарядка 50% за 13 минут.
Плюсы
- Компактный, легкий корпус с флагманской влагозащитой.
- Лазерный автофокус, оптический зум и отличная стабилизация.
- Беспроводная и реверсивная зарядки.
Минусы
- Нет автофокуса на сверхширокоугольной камере.
2. Xiaomi 14 Pro
Количество баллов: 1985014
- Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Максимальная частота 3300 МГц.
- CPU-ядер 8 (1+3+2+2).
- 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей.
- Частота обновления 120 Гц.
- Заявленная яркость 3000 нит.
- Оперативка 12/16 ГБ.
- Накопитель 256/512/1024 ГБ.
- Батарея 4880 мАч.
- Мощность зарядки 120 Вт.
- Быстрая зарядка 50% за 8 минут.
Плюсы
- Построен на самом мощном процессоре Snapdragon, работающем в тандеме с быстрой памятью.
- Влагозащищенный корпус, рамка которого выполнена из титана или алюминия.
- Есть мощная быстрая проводная и беспроводная зарядки.
Минусы
- Отсутствует 5-кратный зум основной камеры.
- Имеет большие габариты и вес.
3. OnePlus Ace 2
Количество баллов: 1663507
- Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.
- Макс. частота 3190 МГц.
- CPU-ядер 8 (1+3+4).
- 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей.
- Частота обновления 120 Гц.
- Заявленная яркость 500 нит.
- Оперативка 12/16 ГБ.
- Накопитель 256/512 ГБ
- Батарея 5000 мАч.
- Мощность зарядки 100 Вт.
- Быстрая зарядка 50% за 9 минут.
Плюсы
- Качественная панель с высокой яркостью и поддержкой DC Dimming.
- Экран имеет адаптивную частоту, которая при необходимости снижается до 40 Гц.
- Камера делает детализированные фотоснимки и имеет хорошую стабилизацию.
- Динамики обладают чистым звучанием.
Минусы
- Нет телеобъектива.
- Нет беспроводной зарядки.
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