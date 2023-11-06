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ТОП 3 самых мощных смартфонов в 2023 году

6 ноября 2023 20:40
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 3 самых мощных смартфонов в 2023 году
Xiaomi 14 обогнал конкурентов с большим отрывом. Фото: ttt.ua
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Известный бенчмарк AnTuTu обновил рейтинг самых мощных смартфонов. Первые два места заняли модели линейки Xiaomi 14.

Об этом сообщил сайт бенчмарка.

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1. Xiaomi 14

Количество баллов: 1997427

Фото: Xiaomi
  • Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
  • Максимальная частота 3300 МГц.
  • CPU-ядер 8 (1+3+2+2).
  • 6,36-дюймовый AMOLED-дисплей.
  • Частота обновления 120 Гц.
  • Заявленная яркость 3000 нит.
  • Оперативка 8/12/16 ГБ.
  • Накопитель 256/512/1024 ГБ
  • Батарея 4610 мАч.
  • Мощность зарядки 90 Вт.
  • Быстрая зарядка 50% за 13 минут.

Плюсы

  • Компактный, легкий корпус с флагманской влагозащитой.
  • Лазерный автофокус, оптический зум и отличная стабилизация.
  • Беспроводная и реверсивная зарядки.

Минусы

  • Нет автофокуса на сверхширокоугольной камере.

2. Xiaomi 14 Pro

Количество баллов: 1985014

Фото: Xiaomi
  • Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
  • Максимальная частота 3300 МГц.
  • CPU-ядер 8 (1+3+2+2).
  • 6,73-дюймовый AMOLED-дисплей.
  • Частота обновления 120 Гц.
  • Заявленная яркость 3000 нит.
  • Оперативка 12/16 ГБ.
  • Накопитель 256/512/1024 ГБ.
  • Батарея 4880 мАч.
  • Мощность зарядки 120 Вт.
  • Быстрая зарядка 50% за 8 минут.

Плюсы

  • Построен на самом мощном процессоре Snapdragon, работающем в тандеме с быстрой памятью.
  • Влагозащищенный корпус, рамка которого выполнена из титана или алюминия.
  • Есть мощная быстрая проводная и беспроводная зарядки.

Минусы

  • Отсутствует 5-кратный зум основной камеры.
  • Имеет большие габариты и вес.

3. OnePlus Ace 2

Количество баллов: 1663507

Фото: OnePlus
  • Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1.
  • Макс. частота 3190 МГц.
  • CPU-ядер 8 (1+3+4).
  • 6,74-дюймовый AMOLED-дисплей.
  • Частота обновления 120 Гц.
  • Заявленная яркость 500 нит.
  • Оперативка 12/16 ГБ.
  • Накопитель 256/512 ГБ
  • Батарея 5000 мАч.
  • Мощность зарядки 100 Вт.
  • Быстрая зарядка 50% за 9 минут.

Плюсы

  • Качественная панель с высокой яркостью и поддержкой DC Dimming.
  • Экран имеет адаптивную частоту, которая при необходимости снижается до 40 Гц.
  • Камера делает детализированные фотоснимки и имеет хорошую стабилизацию.
  • Динамики обладают чистым звучанием.

Минусы

  • Нет телеобъектива.
  • Нет беспроводной зарядки.

Ранее мы публиковали ТОП-5 лучших складных смартфонов и телефонов с двумя SIM-картами в 2023 году.

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