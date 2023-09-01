ТОП 4 бюджетного ноутбука для школярів в Україні у 2023 році

Ноутбук для школяра має виконувати усі задачі з навчання. Фото: freepik

Ноутбук для навчання школяра має бути бюджетним, але з гарним набором функцій та характеристик. Зверніть увагу на добірку якісних та сучасних ноутбуків, які коштують від 11 тис. гривень.

Про це повідомив Hotline.

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1. Acer Aspire 3 A315-24

Ціна ноутбуків лінійки: 13799 — 32550 грн

Рекомендовано обрати моделі:

з чіпами AMD Ryzen;

з IPS матрицею з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів;

з 8 ГБ або 16 ГБ пам’яті.

Місткість вбудованого акумулятора становить 40 Вт-год, що дозволяє програвати відео в якості 720p близько 13 годин при яскравості дисплея 50%.

Ноутбук може заряджатися комплектним блоком живлення на 45 Вт та через порт USB Type-C. Тому для зарядки ноутбука можна використовувати потужні зарядні пристрої та повербанк з підтримкою технології Power Delivery.

Переваги

ціна;

довгий час автономної роботи;

зарядка через порт USB Type-C.

Недоліки

посередня якість дисплея;

неможливості збільшити обсяг оперативної пам’яті.

2. HP 250 G9

Ціна ноутбуків лінійки: 10851 — 45923 грн.

Рекомендовано обрати моделі:

з процесорами Intel Core i5-1240P або Intel Core i7-1260P;

15,6 дюймовим дисплеєм та матрицею IPS з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів;

з не розпаяною пам’яттю 8 ГБ чи 16 ГБ та потім збільшити до 32 ГБ.

Місткість вбудованого акумулятора 41 Вт-год, тому тривалість автономної роботи не велика — 5-6 годин при перегляді вебсторінок та відео на YouTube з максимальною яскравістю дисплея.

Переваги

доступна ціна;

величезна кількість модифікацій;

можливість розширення оперативної пам’яті до 32 ГБ.

Недоліки

відсутність підтримки зарядки через порт USB Type-C.

3. Acer Extensa EX215-54

Ціна ноутбуків лінійки: 13999 — 28773 грн.

Рекомендовано обрати моделі:

з процесором Intel Core i5-1135G7.

Ноутбук має 15,6 дюймовий дисплей з матовим покриттям та роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.

Оперативна пам’ять може бути розширена за допомогою одного вільного слота до 16 ГБ.

Місткість вбудованої батареї 36,7 Вт-год, що дозволить використовувати ноутбук для програвання відео при 50% яскравості дисплея протягом 7 годин. Комплектний зарядний пристрій на 45 Вт.

Переваги

ціна;

стриманий зовнішній вигляд;

можливість збільшити обсяг оперативної пам’яті.

Недоліки

посередній час автономної роботи;

відсутність підтримки зарядки через порт USB Type-C.

4. Lenovo IdeaPad 3 15IAU7

Ціна ноутбуків лінійки: 16629 — 39165 грн.

Рекомендовано обрати моделі:

з процесорами Intel Core i3-1215U, Intel Core i5-1235U та Intel Core i7-1255U;

з 15,6 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів та з IPS матрицею;

Максимальний обсяг оперативної пам’яті 16 ГБ. Частина її розпаяна, проте є один слот для встановлення планки пам’яті.

Ноутбук може мати один з двох акумуляторів: 38 Вт-год або 45 Вт-год. Моделі з більшим акумулятором здатні працювати 10-11 годин за умови перегляду відео в якості 720p та 50% яскравості дисплея.

Переваги

тривалий час автономної роботи;

велика кількість конфігурацій;

можливість зарядки через порт USB Type-C.

Недоліки

не всі моделі оснащені IPS дисплеєм.

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