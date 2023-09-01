ТОП 4 бюджетного ноутбука для школярів в Україні у 2023 році

ТОП-4 бюджетних ноутбуків для школярів в Україні у 2023 році
Ноутбук для навчання школяра має бути бюджетним, але з гарним набором функцій та характеристик. Зверніть увагу на добірку якісних та сучасних ноутбуків, які коштують від 11 тис. гривень.
Про це повідомив Hotline.
1. Acer Aspire 3 A315-24
Ціна ноутбуків лінійки: 13799 — 32550 грн
Рекомендовано обрати моделі:
- з чіпами AMD Ryzen;
- з IPS матрицею з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів;
- з 8 ГБ або 16 ГБ пам’яті.
Місткість вбудованого акумулятора становить 40 Вт-год, що дозволяє програвати відео в якості 720p близько 13 годин при яскравості дисплея 50%.
Ноутбук може заряджатися комплектним блоком живлення на 45 Вт та через порт USB Type-C. Тому для зарядки ноутбука можна використовувати потужні зарядні пристрої та повербанк з підтримкою технології Power Delivery.
Переваги
- ціна;
- довгий час автономної роботи;
- зарядка через порт USB Type-C.
Недоліки
- посередня якість дисплея;
- неможливості збільшити обсяг оперативної пам’яті.
2. HP 250 G9
Ціна ноутбуків лінійки: 10851 — 45923 грн.
Рекомендовано обрати моделі:
- з процесорами Intel Core i5-1240P або Intel Core i7-1260P;
- 15,6 дюймовим дисплеєм та матрицею IPS з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів;
- з не розпаяною пам’яттю 8 ГБ чи 16 ГБ та потім збільшити до 32 ГБ.
Місткість вбудованого акумулятора 41 Вт-год, тому тривалість автономної роботи не велика — 5-6 годин при перегляді вебсторінок та відео на YouTube з максимальною яскравістю дисплея.
Переваги
- доступна ціна;
- величезна кількість модифікацій;
- можливість розширення оперативної пам’яті до 32 ГБ.
Недоліки
- відсутність підтримки зарядки через порт USB Type-C.
3. Acer Extensa EX215-54
Ціна ноутбуків лінійки: 13999 — 28773 грн.
Рекомендовано обрати моделі:
- з процесором Intel Core i5-1135G7.
Ноутбук має 15,6 дюймовий дисплей з матовим покриттям та роздільною здатністю 1920x1080 пікселів.
Оперативна пам’ять може бути розширена за допомогою одного вільного слота до 16 ГБ.
Місткість вбудованої батареї 36,7 Вт-год, що дозволить використовувати ноутбук для програвання відео при 50% яскравості дисплея протягом 7 годин. Комплектний зарядний пристрій на 45 Вт.
Переваги
- ціна;
- стриманий зовнішній вигляд;
- можливість збільшити обсяг оперативної пам’яті.
Недоліки
- посередній час автономної роботи;
- відсутність підтримки зарядки через порт USB Type-C.
4. Lenovo IdeaPad 3 15IAU7
Ціна ноутбуків лінійки: 16629 — 39165 грн.
Рекомендовано обрати моделі:
- з процесорами Intel Core i3-1215U, Intel Core i5-1235U та Intel Core i7-1255U;
- з 15,6 дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1920x1080 пікселів та з IPS матрицею;
Максимальний обсяг оперативної пам’яті 16 ГБ. Частина її розпаяна, проте є один слот для встановлення планки пам’яті.
Ноутбук може мати один з двох акумуляторів: 38 Вт-год або 45 Вт-год. Моделі з більшим акумулятором здатні працювати 10-11 годин за умови перегляду відео в якості 720p та 50% яскравості дисплея.
Переваги
- тривалий час автономної роботи;
- велика кількість конфігурацій;
- можливість зарядки через порт USB Type-C.
Недоліки
- не всі моделі оснащені IPS дисплеєм.
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