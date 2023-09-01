ТОП 4 бюджетных ноутбука для школьников в Украине в 2023 году

ТОП-4 бюджетных ноутбуков для школьников в Украине в 2023 году
Ноутбук для обучения школьника должен быть бюджетным, но с хорошим набором функций и характеристик. Обратите внимание на подборку качественных и современных ноутбуков, которые стоят от 11 тысяч гривен.
Об этом сообщил Hotline.
1. Acer Aspire 3 A315-24
Цена ноутбуков линейки: 13799 — 32550 грн
Рекомендуется выбрать модели:
- с чипами AMD Ryzen;
- с IPS матрицей с разрешением 1920x1080 пикселей;
- с 8 ГБ или 16 ГБ памяти.
Емкость встроенного аккумулятора составляет 40 Вт-ч, что позволяет проигрывать видео в качестве 720p около 13 часов при яркости дисплея 50%.
Ноутбук может заряжаться комплектным блоком питания на 45 Вт и через порт USB Type-C. Поэтому для зарядки ноутбука можно использовать мощные зарядные устройства и повербанк с поддержкой технологии Power Delivery.
Преимущества
- цена;
- долгое время автономной работы;
- зарядка через порт USB Type-C.
Недостатки
- среднее качество дисплея;
- невозможность увеличить объем оперативной памяти.
2. HP 250 G9
Цена ноутбуков линейки: 10851 — 45923 грн.
Рекомендуется выбрать модели:
- с процессорами Intel Core i5-1240P или Intel Core i7-1260P;
- 15,6 дюймовым дисплеем и матрицей IPS с разрешением 1920x1080 пикселей;
- с не распаянной памятью 8 ГБ или 16 ГБ, а затем увеличить до 32 ГБ.
Емкость встроенного аккумулятора 41 Вт-ч, поэтому продолжительность автономной работы не велика — 5-6 часов при просмотре веб-страниц и видео на YouTube с максимальной яркостью дисплея.
Преимущества
- доступная цена;
- огромное количество модификаций;
- возможность расширения оперативной памяти до 32 ГБ.
Недостатки
- отсутствие поддержки зарядки через порт USB Type-C.
3. Acer Extensa EX215-54
Цена ноутбуков линейки: 13999 — 28773 грн.
Рекомендуется выбрать модели:
- с процессором Intel Core i5-1135G7.
Ноутбук имеет 15,6-дюймовый дисплей с матовым покрытием и разрешением 1920x1080 пикселей.
Оперативная память может быть расширена одним свободным слотом до 16 ГБ.
Емкость встроенной батареи 36,7 Вт-ч, что позволит использовать ноутбук для проигрывания видео при 50% яркости дисплея в течение 7 часов. Комплектное зарядное устройство на 45 Вт.
Преимущества
- цена;
- сдержанный внешний вид;
- возможность увеличить объем оперативной памяти.
Недостатки
- среднее время автономной работы;
- отсутствие поддержания зарядки через порт USB Type-C.
4. Lenovo IdeaPad 3 15IAU7
Цена ноутбуков линейки: 16629 — 39165 грн.
Рекомендуется выбрать модели:
- с процессорами Intel Core i3-1215U, Intel Core i5-1235U и Intel Core i7-1255U;
- с 15,6 дюймовым дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей и с IPS матрицей;
Максимальный объем оперативной памяти 16 ГБ. Часть ее распаяна, но есть один слот для установки планки памяти.
Ноутбук может иметь один из двух аккумуляторов: 38 Вт-ч или 45 Вт-ч. Модели с большим аккумулятором способны работать 10-11 часов при просмотре видео в качестве 720p и 50% яркости дисплея.
Преимущества
- длительное время автономной работы;
- большое количество конфигураций;
- возможность зарядки через порт USB Type-C.
Недостатки
- не все модели оснащены дисплеем IPS.
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