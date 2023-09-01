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ТОП-4 бюджетных ноутбуков для школьников в Украине в 2023 году

1 сентября 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 4 бюджетных ноутбука для школьников в Украине в 2023 году
Ноутбук для школьника должен выполнять все задачи обучения. Фото: freepik
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Ноутбук для обучения школьника должен быть бюджетным, но с хорошим набором функций и характеристик. Обратите внимание на подборку качественных и современных ноутбуков, которые стоят от 11 тысяч гривен.

Об этом сообщил Hotline.

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1. Acer Aspire 3 A315-24

Цена ноутбуков линейки: 13799 — 32550 грн

Рекомендуется выбрать модели:

  • с чипами AMD Ryzen;
  • с IPS матрицей с разрешением 1920x1080 пикселей;
  • с 8 ГБ или 16 ГБ памяти.

Емкость встроенного аккумулятора составляет 40 Вт-ч, что позволяет проигрывать видео в качестве 720p около 13 часов при яркости дисплея 50%.

Ноутбук может заряжаться комплектным блоком питания на 45 Вт и через порт USB Type-C. Поэтому для зарядки ноутбука можно использовать мощные зарядные устройства и повербанк с поддержкой технологии Power Delivery.

Преимущества

  • цена;
  • долгое время автономной работы;
  • зарядка через порт USB Type-C.

Недостатки

  • среднее качество дисплея;
  • невозможность увеличить объем оперативной памяти.

2. HP 250 G9

Цена ноутбуков линейки: 10851 — 45923 грн.

Рекомендуется выбрать модели:

  • с процессорами Intel Core i5-1240P или Intel Core i7-1260P;
  • 15,6 дюймовым дисплеем и матрицей IPS с разрешением 1920x1080 пикселей;
  • с не распаянной памятью 8 ГБ или 16 ГБ, а затем увеличить до 32 ГБ.

Емкость встроенного аккумулятора 41 Вт-ч, поэтому продолжительность автономной работы не велика — 5-6 часов при просмотре веб-страниц и видео на YouTube с максимальной яркостью дисплея.

Преимущества

  • доступная цена;
  • огромное количество модификаций;
  • возможность расширения оперативной памяти до 32 ГБ.

Недостатки

  • отсутствие поддержки зарядки через порт USB Type-C.

3. Acer Extensa EX215-54

Цена ноутбуков линейки: 13999 — 28773 грн.

Рекомендуется выбрать модели:

  • с процессором Intel Core i5-1135G7.

Ноутбук имеет 15,6-дюймовый дисплей с матовым покрытием и разрешением 1920x1080 пикселей.

Оперативная память может быть расширена одним свободным слотом до 16 ГБ.

Емкость встроенной батареи 36,7 Вт-ч, что позволит использовать ноутбук для проигрывания видео при 50% яркости дисплея в течение 7 часов. Комплектное зарядное устройство на 45 Вт.

Преимущества

  • цена;
  • сдержанный внешний вид;
  • возможность увеличить объем оперативной памяти.

Недостатки

  • среднее время автономной работы;
  • отсутствие поддержания зарядки через порт USB Type-C.

4. Lenovo IdeaPad 3 15IAU7

Цена ноутбуков линейки: 16629 — 39165 грн.

Рекомендуется выбрать модели:

  • с процессорами Intel Core i3-1215U, Intel Core i5-1235U и Intel Core i7-1255U;
  • с 15,6 дюймовым дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей и с IPS матрицей;

Максимальный объем оперативной памяти 16 ГБ. Часть ее распаяна, но есть один слот для установки планки памяти.

Ноутбук может иметь один из двух аккумуляторов: 38 Вт-ч или 45 Вт-ч. Модели с большим аккумулятором способны работать 10-11 часов при просмотре видео в качестве 720p и 50% яркости дисплея.

Преимущества

  • длительное время автономной работы;
  • большое количество конфигураций;
  • возможность зарядки через порт USB Type-C.

Недостатки

  • не все модели оснащены дисплеем IPS.

Ранее мы писали, как выбрать смартфон для школьников в 2023 году в Украине. Также мы публиковали рейтинг лучших планшетов для школьников в Украине в 2023 году.

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