ТОП-5 бюджетних смартфонів в серпні 2023 року
22 серпня 2023 21:45
Redmi K60 Ultra — найкращий смартфон за 500 доларів за версією Gizchina. Фото: notebookcheck.net
Якщо вам потрібен смартфон з преміумфункціями, але за розумні гроші, то у серпні 2023 року на ринку є моделі, які відповідають подібним вимогам. Купити бюджетний флагман за 500 доларів реально.
Про це повідомив Gizchina.
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1. Redmi K60 Ultra
Плюси
- ОЗУ 24 ГБ та 1 ТБ пам'яті;
- 144-герцовий дисплей;
- швидка зарядка 120 Вт (100% за 19 хвилин);
- захист від вологи та система охолодження.
2. iQOO Neo8 Pro
Плюси
- чипсет Dimensity 9200+;
- 144-герцевий дисплей;
- швидка зарядка 120 Вт;
- система охолодження.
3. Xiaomi Росо F5 Pro
Плюси
- 6.67-дюймовий дисплей 2K;
- чипсет Snapdragon 8+ Gen 1;
- 50 МП основна камера з OIS і Pixel Shift та 8-мегапіксельну надширококутну камеру;
- швидка зарядку 120 Вт.
4. Google Pixel 7а
Плюси
- чипсет Google Tensor G2;
- 6,1-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю Full HD+;
- 64 МП основний сенсор Sony IMX800 з OIS та 13 МП надширококутний сенсор;
- акумулятор 4385 мАг, який підтримує дротову зарядку 18 Вт та бездротову зарядку 7,5 Вт.
5. Vivo S17 Pro
Плюси
- чипсет MediaTek Dimensity 8200;
- 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1260 x 2800 пікселів і частотою оновлення 120 Гц;
- подвійна задня камера: 50 МП основна і 12 МП телесенсор з 2-кратним оптичним зумом; акумулятор 4600 мАг, якого вистачає на цілий день помірного використання.
Раніше ми писали, що Honor випустив смартфон X50, який поєднав у собі доступність ціни та потужні характеристики. Також повідомлялося, що OnePlus випустить свій перший складаний смартфон у 2023 році.