Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гаджети arrow ТОП-5 бюджетних смартфонів в серпні 2023 року arrow

ТОП-5 бюджетних смартфонів в серпні 2023 року

22 серпня 2023 21:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП-5 бюджетних смартфонів в серпні 2023 року
Redmi K60 Ultra — найкращий смартфон за 500 доларів за версією Gizchina. Фото: notebookcheck.net
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

Якщо вам потрібен смартфон з преміумфункціями, але за розумні гроші, то у серпні 2023 року на ринку є моделі, які відповідають подібним вимогам. Купити бюджетний флагман за 500 доларів реально.

Про це повідомив Gizchina.

Читайте також:

1. Redmi K60 Ultra

Плюси

  • ОЗУ 24 ГБ та 1 ТБ пам'яті;
  • 144-герцовий дисплей;
  • швидка зарядка 120 Вт (100% за 19 хвилин);
  • захист від вологи та система охолодження.

2. iQOO Neo8 Pro

Плюси

  • чипсет Dimensity 9200+;
  • 144-герцевий дисплей;
  • швидка зарядка 120 Вт;
  • система охолодження.

3. Xiaomi Росо F5 Pro

Плюси

  • 6.67-дюймовий дисплей 2K;
  • чипсет Snapdragon 8+ Gen 1;
  • 50 МП основна камера з OIS і Pixel Shift та 8-мегапіксельну надширококутну камеру;
  • швидка зарядку 120 Вт.

4. Google Pixel 7а

Плюси

  • чипсет Google Tensor G2;
  • 6,1-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю Full HD+;
  • 64 МП основний сенсор Sony IMX800 з OIS та 13 МП надширококутний сенсор;
  • акумулятор 4385 мАг, який підтримує дротову зарядку 18 Вт та бездротову зарядку 7,5 Вт.

5. Vivo S17 Pro

Плюси

  • чипсет MediaTek Dimensity 8200;
  • 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1260 x 2800 пікселів і частотою оновлення 120 Гц;
  • подвійна задня камера: 50 МП основна і 12 МП телесенсор з 2-кратним оптичним зумом; акумулятор 4600 мАг, якого вистачає на цілий день помірного використання.

Раніше ми писали, що Honor випустив смартфон X50, який поєднав у собі доступність ціни та потужні характеристики. Також повідомлялося, що OnePlus випустить свій перший складаний смартфон у 2023 році.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Головні новини на 22 серпня: план звільнення Криму та закон про військову поліцію

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз