ТОП-5 бюджетних смартфонів в серпні 2023 року

Redmi K60 Ultra — найкращий смартфон за 500 доларів за версією Gizchina. Фото: notebookcheck.net

Якщо вам потрібен смартфон з преміумфункціями, але за розумні гроші, то у серпні 2023 року на ринку є моделі, які відповідають подібним вимогам. Купити бюджетний флагман за 500 доларів реально.

Про це повідомив Gizchina.

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1. Redmi K60 Ultra

Плюси

ОЗУ 24 ГБ та 1 ТБ пам'яті;

144-герцовий дисплей;

швидка зарядка 120 Вт (100% за 19 хвилин);

захист від вологи та система охолодження.

2. iQOO Neo8 Pro

Плюси

чипсет Dimensity 9200+;

144-герцевий дисплей;

швидка зарядка 120 Вт;

система охолодження.

3. Xiaomi Росо F5 Pro

Плюси

6.67-дюймовий дисплей 2K;

чипсет Snapdragon 8+ Gen 1;

50 МП основна камера з OIS і Pixel Shift та 8-мегапіксельну надширококутну камеру;

швидка зарядку 120 Вт.

4. Google Pixel 7а

Плюси

чипсет Google Tensor G2;

6,1-дюймовим OLED-екраном з роздільною здатністю Full HD+;

64 МП основний сенсор Sony IMX800 з OIS та 13 МП надширококутний сенсор;

акумулятор 4385 мАг, який підтримує дротову зарядку 18 Вт та бездротову зарядку 7,5 Вт.

5. Vivo S17 Pro

Плюси

чипсет MediaTek Dimensity 8200;

6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1260 x 2800 пікселів і частотою оновлення 120 Гц;

подвійна задня камера: 50 МП основна і 12 МП телесенсор з 2-кратним оптичним зумом; акумулятор 4600 мАг, якого вистачає на цілий день помірного використання.

Раніше ми писали, що Honor випустив смартфон X50, який поєднав у собі доступність ціни та потужні характеристики. Також повідомлялося, що OnePlus випустить свій перший складаний смартфон у 2023 році.