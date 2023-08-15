ТОП-4 лучших смартфонов со стилусом в 2023 году
Сегодня на рынке не так много смартфонов с должной поддержкой стилусов. Но при необходимости в уникальной функции можно выбрать несколько вариантов в различных ценовых диапазонах.
Об этом написал Pocketnow.
Samsung Galaxy S23 Ultra
Лучший среди всех. Смартфон работает на новом чипсете Snapdragon 8 Gen 2, имеет такую же цену, как его предшественник, и улучшенные игровые возможности, а так же камеру.
Плюсы
- Прекрасный дисплей.
- Отличная производительность.
- Долгое время автономной работы.
- Перо S Pen.
Минусы
- Дорогой.
- Незначительное обновление по сравнению с S22 Ultra.
- В 2023 году зарядка должна быть намного быстрее.
Samsung Galaxy Z Fold 5
Лучший складной смартфон со стилусом. Оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, мощной тройной тыльной камерой, большим 6,2-дюймовым чехлом и 7,6-дюймовым основным дисплеем, а также большим аккумулятором, который может продержаться целый день на одном заряде.
Плюсы
- Большие дисплеи.
- Великолепная производительность.
- Большое общее время автономной работы.
Минусы
- Незначительное усовершенствование по сравнению с Z Fold 4.
- Дорогой.
- Медленная скорость зарядки.
Honor Magic Vs
Лучшее соотношение цены и качества. Смартфон предлагает одни из самых лучших аппаратных решений на рынке. Работает на базе Snapdragon 8+ Gen 1 и оснащен мощной тройной камерой, которая делает качественные снимки.
Плюсы
- Широкий экран и компактный форм-фактор.
- Отличная настройка камеры.
- Большой аккумулятор и быстрая зарядка 66 Вт.
- Отличная производительность.
Минусы
- Нет рейтинга IP (Ingress Protection Rating, внешняя защита).
- Нет беспроводной зарядки.
Motorola Moto G Stylus 5G (2023)
Лучший бюджетный смартфон со стилусом. Обладает большим 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и двойной камерой на 50 и 8 МП на задней панели.
Плюсы
- Встроенный стилус.
- Отличная цена.
- Три года обновления безопасности.
- Большой аккумулятор.
Минусы
- Медленная зарядка.
- Нет беспроводной зарядки.
Ранее мы писали о возможностях смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5. Также сообщили характеристики тончайшего складного смартфона Honor Magic V2.