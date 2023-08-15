ТОП-4 лучших смартфонов со стилусом в 2023 году

На рынке есть хоть и небольшой, но разнообразный выбор смартфонов со стилусом. Фото: megaobzor.com

Сегодня на рынке не так много смартфонов с должной поддержкой стилусов. Но при необходимости в уникальной функции можно выбрать несколько вариантов в различных ценовых диапазонах.

Об этом написал Pocketnow.

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Samsung Galaxy S23 Ultra

Фото: techgoing

Лучший среди всех. Смартфон работает на новом чипсете Snapdragon 8 Gen 2, имеет такую же цену, как его предшественник, и улучшенные игровые возможности, а так же камеру.

Плюсы

Прекрасный дисплей.

Отличная производительность.

Долгое время автономной работы.

Перо S Pen.

Минусы

Дорогой.

Незначительное обновление по сравнению с S22 Ultra.

В 2023 году зарядка должна быть намного быстрее.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Фото: samsung.com

Лучший складной смартфон со стилусом. Оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2, мощной тройной тыльной камерой, большим 6,2-дюймовым чехлом и 7,6-дюймовым основным дисплеем, а также большим аккумулятором, который может продержаться целый день на одном заряде.

Плюсы

Большие дисплеи.

Великолепная производительность.

Большое общее время автономной работы.

Минусы

Незначительное усовершенствование по сравнению с Z Fold 4.

Дорогой.

Медленная скорость зарядки.

Honor Magic Vs

Фото: hihonor.com

Лучшее соотношение цены и качества. Смартфон предлагает одни из самых лучших аппаратных решений на рынке. Работает на базе Snapdragon 8+ Gen 1 и оснащен мощной тройной камерой, которая делает качественные снимки.

Плюсы

Широкий экран и компактный форм-фактор.

Отличная настройка камеры.

Большой аккумулятор и быстрая зарядка 66 Вт.

Отличная производительность.

Минусы

Нет рейтинга IP (Ingress Protection Rating, внешняя защита).

Нет беспроводной зарядки.

Motorola Moto G Stylus 5G (2023)

Фото: gsmarena

Лучший бюджетный смартфон со стилусом. Обладает большим 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и двойной камерой на 50 и 8 МП на задней панели.

Плюсы

Встроенный стилус.

Отличная цена.

Три года обновления безопасности.

Большой аккумулятор.

Минусы

Медленная зарядка.

Нет беспроводной зарядки.

Ранее мы писали о возможностях смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5. Также сообщили характеристики тончайшего складного смартфона Honor Magic V2.