ТОП 5 бюджетных беспроводных наушников в 2023 году
За беспроводные наушники не обязательно переплачивать. В продаже можно найти модели с достойным качеством звука и автономность по цене до 5 тыс. гривен.
Итак, эксперты NV рассмотрели популярный формат TWS (пара раздельных наушников).
Sennheiser Sport True Wireless
Модель приспособлена под занятия спортом и имеет плотную посадку в ушах и защиту от влаги по стандарту IP54.
- Цена 4,4 тыс. грн.
- Время автономной работы 9 часов.
Skullcandy Indy ANC True
Модель оснащена системой активного шумоподавления, беспроводной зарядкой кейса и защитой от влаги по стандарту IP55.
- Цена 3,7 тыс. грн
- Время автономной работы 9 часов.
Huawei FreeBuds 5
Имеют активное шумоподавление, отличное звучание и поддержку кодека LDAC для прослушивания музыки в lossless-формате.
- Цена 4.9 тыс. грн
- Время автономной работы 5 часов.
Sony WF-C500
Хороший компромисс между ценой и качеством. Обладают удобной посадкой, пристойным звучанием и защитой от влаги IP54.
- Цена 2999 грн
- Время автономной работы 2,5 часа.
JBL Live Flex
Имеют "дорогой" дизайн, приличное звучание и активное шумоподавление.
- Цена 5 тыс. грн
- Время автономной работы 6 часов.
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