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ТОП 5 бюджетных беспроводных наушников в 2023 году

11 июля 2023 19:45
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант
ТОП 5 бюджетных беспроводных наушников в 2023 году
Если вы не тонкий ценитель музыки, то для повседневной жизни и спорта пригодятся и бюджетные наушники. Фото: huawei
7e387fdb-e3ac-4ab0-e130-58a9460b1f00 - Максим Самойленко
Максим Самойленко
Консультант

За беспроводные наушники не обязательно переплачивать. В продаже можно найти модели с достойным качеством звука и автономность по цене до 5 тыс. гривен.

Итак, эксперты NV рассмотрели популярный формат TWS (пара раздельных наушников).

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Sennheiser Sport True Wireless

Модель приспособлена под занятия спортом и имеет плотную посадку в ушах и защиту от влаги по стандарту IP54.

  • Цена 4,4 тыс. грн.
  • Время автономной работы 9 часов.

Skullcandy Indy ANC True

Модель оснащена системой активного шумоподавления, беспроводной зарядкой кейса и защитой от влаги по стандарту IP55.

  • Цена 3,7 тыс. грн
  • Время автономной работы 9 часов.

Huawei FreeBuds 5

Имеют активное шумоподавление, отличное звучание и поддержку кодека LDAC для прослушивания музыки в lossless-формате.

  • Цена 4.9 тыс. грн
  • Время автономной работы 5 часов.

Sony WF-C500

Хороший компромисс между ценой и качеством. Обладают удобной посадкой, пристойным звучанием и защитой от влаги IP54.

  • Цена 2999 грн
  • Время автономной работы 2,5 часа.

JBL Live Flex

Имеют "дорогой" дизайн, приличное звучание и активное шумоподавление.

  • Цена 5 тыс. грн
  • Время автономной работы 6 часов.

Раньше мы писали о лучших смартфонах для пожилых людей. Также сообщалось, какие iPad следует покупать в 2023 году.

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